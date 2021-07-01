جمارك سفاجا تحبط 14 محاولة تهرب جمركى لعدد من الأسلحة البيضاء والهواتف

تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك سفاجا، برئاسة محمد شاذلى القائم بأعمال مدير عام جمارك سفاجا والبحر الأحمر، بالتنسيق مع مباحث الميناء، من إحباط 14 محاولة تهرب جمركى لعدد من الأسلحة البيضاء والهواتف المحمولة والشيش والسجائر الإلكترونية وكمية من المكملات الغذائية والملابس، بالمخالفة لأحكام قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954، وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وتعديلاته، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب والأمتعة الشخصية الواردة لميناء سفاجا من ميناء ضبا السعودى بإدارة الحركة، برئاسة طلعت أحمد إسماعيل، تم الاشتباه فى مشمول الأمتعة الشخصية الخاصة بـ14 راكبا من المصريين القادمين من السعودية والكويت، وبالمعاينة الفعلية لأمتعتهم الشخصية تبين وجود 4 خناجر و20 مطواة مختلفة الأشكال والأحجام، و19 شيشة إلكترونية، و31 سيجارة إلكترونية، و30 هاتفا محمولا ماركة آيفون وسامسونج نوت 10، و1856 شال صوف رجالي، و2285 قطعة ملابس جاهزة جديدة متنوعة، و400 علبة برفان ماركات عالمية مختلفةً، و1394 قطعة من مستحضرات التجميل المتنوعة، و237 راوتر مقوي للشبكات، و959 علبة مكمل غذائى، و60 جركن مكمل غذائي سائل وجهاز إزالة الشعر بالليزر، مخبأة داخل طرود الأمتعة الشخصية بطريقة يصعب الوصول إليها.

أجرى عملية الضبط أحمد ممدوح، وخالد عصمت، وحماد علي، وأحمد كمال، ومحمود حافظ، مأمورو الحركة، وشعبان الريس، ومحمد حمدي، مشرفو الحركة، بحضور حمدي صابر مدير مجمع الوارد، وعبدالمنعم ثابت مدير التعريفة.

وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 4 ملايين و293 ألفا و524 جنيها.. وقرر أحمد القرنشاوى رئيس الإدارة المركزية لجمارك سفاجا والمنطقة الجنوبية، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 14 محضر ضبط جمركى، وحررها ياسر عزالعرب بإدارة الشئون القانونية.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.