الاتحاد الأفريقي ينتقد عدم تعاون الاتحاد الأوروبي بشأن لقاحات كورونا

قال الاتحاد الإفريقي، إنه في إطار المعركة ضد فيروس كورونا المستجد، يتعين على الاتحاد الأوروبي بذل مزيد من الجهد للتعامل مع أوجه الظلم العالمية بشأن مسألة توزيع اللقاحات.



وقال المبعوث الخاص لشؤون فيروس كورونا بالاتحاد الإفريقي، سترايف ماسييوا، اليوم الخميس، "حقيقة الأمر أن الاتحاد الأوروبي لديه مصانع لقاحات، ولديه مراكز لإنتاج اللقاحات في أنحاء أوروبا و لم تأت جرعة واحدة، ولم تأت قنينة واحدة من مصنع أوروبي إلى أفريقيا، مضيفا أنه بدلا من ذلك، أحال الاتحاد الأوروبي أمر أفريقيا إلى الهند"

وقال "ماسييوا"، "هناك كثير من الأشخاص الذين تلقوا التطعيم، بحيث يمكنهم مشاهدة كرة القدم بدون كمامات الآن، ليس هذا هو الوقت المناسب بالنسبة لأوروبا لفتح منشآت الإنتاج نحن بحاجة إلى تلك المصانع الأوروبية - لا نطلب تبرعا".



- إفريقيا تحتاج 700 مليون جرعة من اللقاحات

وتحتاج إفريقيا بشكل عاجل إلى لقاحات كورونا المستجد، حيث أنه من بين إجمالي 700 مليون جرعة مقرر إعطاؤها هذا العام، يتوفر فقط 65 مليون جرعة في القارة.



وظهر بصيص أمل مع بدء الإنتاج في أفريقيا. واعتبارا من أغسطس، سوف تنتج شركة أدوية في جنوب أفريقيا مجموعه 400 مليون جرعة من لقاح جونسون آند جونسون في غضون عام وتوزعها في القارة وعلى دول الكاريبي.



وقال جون نكينجاسونج، من المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها: "تعلمنا درسا خلال العام الماضي، مفاده أنه لا يمكننا الاعتماد على الآخرين لضمان أمن التطعيم في القارة".

- أعراض الإصابة بكورونا



تتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة (ARDS) قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وصدمات إنتانية، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

- ترتيب إصابات كورونا عالميا



وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.



- إرشادات منظمة الصحة العالمية



وقالت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا وإندونيسيا والمكسيك وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.