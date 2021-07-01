اليمن: ميليشيا الحوثى تسببت فى مقتل 46 صحفيًا ومصورًا خلال 6 سنوات

قال عضو مجلس نقابة الصحفيين اليمنيين، نبيل الأسيدي، إن ميليشيا الحوثي تسببت في مقتل 46 صحفيًا ومصورًا، وتشريد آخرين من أعمالهم خلال الفترة من 2015 وحتى يونيو 2021.

جاء ذلك خلال لقاء الأسيدي مع مجموعة عمل المقرر الخاص المعني بحرية الرأي والتعبير في مجلس حقوق الإنسان، حيث ناقش معهم انتهاكات ميليشيات الحوثي ضد الصحفيين اليمنين، والتي تمثلت في القتل والاحتجاز والاعتقال والإخفاء القسري ومصادرة الممتلكات واغلاق قنوات تليفزيوينة وإذاعات وصحف ومواقع إخبارية حكومية وأهلية وحزبية.

واستعرض الأسيدي، حسب وكالة الأنباء اليمنية الخميس، واقع حرية الرأي والتعبير في اليمن والانتهاكات التي طالت الصحفيين والمؤسسات الصحفية في اليمن إثر انقلاب الميليشيات الحوثية، مشدداً على ضرورة أن يشمل التقرير الخاص المعني بحرية الرأي والتعبير في مجلس حقوق الانسان بقضايا انتهاكات الميليشيات ضد الصحفيين في اليمن.

وأشار عضو مجلس نقابة الصحفيين اليمنيين إلى حكم الميليشيات الحوثية القاضي بإعدام 4 صحفيين، متطرقاً إلى الصحفيين محمد المقري ووحيد الصوفي المخفيين قسراً منذ 5 سنوات، وقضية الصحفي محمد العبسي، الذي مات مسموماً في العاصمة صنعاء، وترفض ميليشيا الحوثي فتح تحقيق بالحادثة، ومقتل المذيعة التليفزيونية جميلة جميل في صنعاء في ظروف غامضة، والتي ظلت في الثلاجة 4 أعوام وتم دفنها سرا.

ونوه إلى أن أكثر من 300 موقع إخباري تم حجبها من قبل ميليشيا الحوثي، وأن الصحفيين في صنعاء تحت الإقامة الجبرية، مطالباً بممارسة مزيد من الضغط على الميليشيات الحوثية لوقف انتهاكاتها ضد الصحفيين.

كما استعرض، عبر تقنية الاتصال المرئي، الصحفيين المختطفين السابقين عصام بلغيث وهشام طرموم، وطريقة اعتقالهما في العاصمة صنعاء من قبل الميليشيات الحوثية والزج بهما الى السجن لمدة خمس سنوات، وما تعرضا له من إخفاء قسري وتعذيب نفسي وجسدي، ومنعهما من أبسط الحقوق.