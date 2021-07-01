مصرع ربة منزل بسبب «الغسيل» فى القليوبية

لقيت ربة منزل مصرعها في الحال بمركز ومدينة الخانكة بالقليوبية، بسبب تعرضها للصعق بالكهرباء أثناء غسيل الملابس في الغسالة بمنزلها بعد حدوث ماس كهربائي فى الغسالة.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى شبين القناطر العام، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، فأمرت بالتصريح بدفن الجثة بعد معاينة مفتش الصحة.

تلقت مديرية أمن القليوبية إشارة من مستشفى شبين القناطر العام بوصول "ن.س.أ" ربة منزل جثة هامدة إثر صعق كهرباء وانتقلت الأجهزة الأمنية، وتوصلت التحريات إلى أن المتوفاة من إحدى قرى مركز شرطة الخانكة وأثناء قيامها بغسل الملابس فى الغسالة حدث بها ماس كهربى وصعقها وتوفيت فى الحال.

تم التحفظ عليها فى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة التى أمرت بانتداب مفتش الصحة لمناظرة الجثة والتصريح بالدفن.

ما هى طرق الوقاية من الصعق الكهربائي؟

الصعق الكهربائي يعني مرور التيار الكهربائي في جسم الإنسان، ما يؤدى إلى حدوث الضرر للإنسان وتتفاوت شدة هذا الضرر بناء على شدة التيار الذي يمر بالجسم واتجاهه وحالة الجسم الصحية والعمر وللوقاية من الصعق الكهربائي يوجد أكثر من وسيلة أو طريقة.

1- العزل الكهربائي: يعني هذا وضع الأسلاك أو الأجزاء المكهربة أى التي يمر بها أو ينتقل من خلالها التيار الكهربي داخل عوازل بحيث تكون معزولة عن أي جسم معدني يتصل بها.

2- التأريض والسلك الأرضي: هذا يعني توصيل الجسم أو الجزء الناقل للكهرباء بالخط الأرضي أو بسلك نحاسي يتصل في نهايته بالقطب الأرضي ويساعد هذا النظام على قطع التيار الكهربي في حال تخطي التسريب الكهربي الحد المسوح به.

تلك الطرق تظهر أهميتها بشكل كبير فيما يخص المنشآت والآلات التي تستخدم في الإنتاج والصناعىة بشكل عام وكذلك الأجهزة المنزلية لكن بالنسبة للمنازل فهناك بعض الطرق والخطوات الإضافية التي يمكن اتباعها للوقاية أو الحد من أخطار الصعق الكهربي.

3- اختيار أجهزة ذات مواصفات جيدة وأسلاك وأفياش ولمبات يكون العازل الكهربي بها جيدا.

4- لا يتم استخدام أي جهاز جزء منه متصل بالماء أو المستخدم نفسه متصل بالماء فمثلا لا تستعمل السيشوار في الحمام ولا تلمس الأفياش ويدك مبللة أو تقف في الماء.

5- فصل الجهاز الكهربي ما دمت لا تستخدمه عن التيار الكهربي.

6- عند محاولتك تصليح أي جهاز كهربائي يجب أن تتأكد من نزع فيشة الجهاز من الكهرباء للتأكد من عدم مرور التيار الكهربي به أثناء فتحه.

7- تأكد دائمًا من سلامة الوصلات الكهربائية والأفياش وعند فصل الأجهزة لا تسحبها أو تقوم بشدها من السلك.

8- عند تركيب برايز الكهرباء قم بتركيب برايز مؤمنة وهى تلك البرايز التي تأتي مع غطاء مما يساعدك على حماية ووقاية أطفالك من خطر الصعق الكهربي.

9- بالنسبة لربة المنزل في حال قيامها بعملية تنظيف لبعض المعدات في المنزل التي لا تعمل بفيشة مثل النجف أو اللمبات عند القيام بعملية التنظيف يجب التأكد من فصل التيار الكهربي عن طريق لوحة التحكم أو القاطع الرئيسي أو المنصهرات ولكن قبل نزع المنصهرات يجب فصل الأجهزة المنزلية عن التيار الكهربي كأن نقوم بنزع أفياش الغسالة والتلفاز والكمبيوتر وغيرها من الأجهزة.

10- عدم تحميل التوصيلات الكهربائية والأفياش بأكثر من طاقتها.

11- الصيانة الدورية للأجهزة والتمديدات الكهربائية والقواطع ومنافذ الكهرباء .

12- قم بعمل التوصيلات الكهربائية بعيدًا عن أماكن المشي أو الأماكن التي يتواجد ويلعب بها الأطفال وكذلك بعيدًا عن مصادر الحرارة كالفرن أو تحت الموكيت أو السجاد وابتعد عن وضع قطع الأثاث فوق الأسلاك مما قد يؤدي إلى خدشها أو قطعها وبالتالي كشف الطلبقة العازلة عن السلك الموصل للكهرباء.

13- تأكد من أن الأجهزة الكهربائية المولدة للحرارة تم وضعها بعيدًا عن الأشياء القابلة للاشتعال.