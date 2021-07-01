الكاظمى يلتقى رئيس البرلمان الأوروبى فى بروكسل

التقى رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الخميس، رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي، في مقر البرلمان ضمن زيارته العاصمة البلجيكية بروكسل.

وبيّن الكاظمي خلال اللقاء تطلّع العراق الى بناء علاقات متميزة مع جميع دول الاتحاد الأوروبي، وبما يساعد على تجاوز العراق لأزماته، ويدعم الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، فضلاً عن دعم دور العراق المحوري في نزع فتيل الأزمات في المنطقة.

وقال الكاظمي إنه يعوّل على تطوير علاقات البرلمان الأوروبي مع مجلس النواب العراقي، في مجال تبادل الخبرات التشريعية وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان والدفاع عن الأقليات وترسيخ الديمقراطية.

كما أكد رئيس الوزراء العراقي، في لقائه أن الحكومة العراقية ماضية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتنويع الاستثمار وإحياء المشاريع المتوقفة، مثلما تسعى الى جذب المستثمرين وتأمين بيئة إستثمارية مُثلى عبر تسهيل كل الإجراءات المتعلقة بالإستثمار.

وشدد الكاظمي على أن الحكومة أحرزت تقدماً مهماً في مكافحة الإرهاب وقلع جذوره، وكذلك حصر السلاح بيدها من خلال دعم القوى الأمنية وإعادة الثقة بينها وبين المجتمع، للتصدي لدورها في مواجهة الارهاب والسلاح المنفلت وعصابات الجريمة.

وأكد تطلع الحكومة إلى الدعم الأوروبي في حشد الجهد الدولي لدعم قضية المقابر الجماعية والمفقودين الذي خلفهم تنظيم داعش من خلال حملات القتل الجماعي المنظم، والعمل المشترك مع الجهات العراقية والدولية ذات العلاقة، كما يتطلع العراق الى دعم الإتحاد الأوروبي لجهوده في تأمين إستقرار المناطق المحررة، من خلال تقديم المساعدات الانسانية وتعزيز الاستقرار وإعادة الاعمار.

ورحب رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي برئيس مجلس الوزراء العراقي والوفد المرافق له، واكد دعم البرلمان الاوربي لكل الخطوات الحكومية الرامية الى الاصلاح، وكل ما من شأنه ان يعزز الامن والاستقرار في العراق والمنطقة.