الخميس 01 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

جناح وزارة الدفاع يجذب زوار معرض الكتاب (صور)

جناح وزارة الدفاع
جناح وزارة الدفاع

شهد جناح وزارة الدفاع بمعرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ52، التي انطلقت أمس، إقبالا كثيفا من قبل زوار المعرض، الذي مقررا له أن يستمر حتى 15 يوليو الجاري، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، تحت شعار «في القراءة حياة».

ويتضمن الجناح 10 أقسام، وهى «التراث العسكري»، «المعرفة العامة»، «مكتبة التاريخ»، «شخصيات عسكرية»، «أبطال من حرب أكتوبر»، «إدارة نوادي وفنادق القوات المسلحة»، «معهد اللغات»، «نظم المعلومات»، «العلوم البحثية والموسوعات العسكرية»، و«جهاز العمل النفسي».

ويحتفي جناح وزارة الدفاع بمعرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام بالفريق أول محمد فوزي، ووقع الاختيار عليه  ليكون "شخصية الجناح" نظرا للدور الهام الذي قام به في بناء الجيش المصري بعد هزيمة 1967، وإعادة بناء شخصية المقاتل، ويشمل الجناح أيضا شاشة تفاعلية تعرض أحدث المناورات للقوات المسلحة، التي أقيمت في مايو 2021.

يذكر أن الدورة 52 من معرض القاهرة الدولى للكتاب تضم  756 جناحا، ويبلع عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والأجنبية بها 823 دار نشر، وتقام بمشاركة 25 دولة من مختلف قارات العالم بواقع 7 دول إفريقية السودان، جنوب السودان، ليبيا، المغرب، تونس، إرتريا، الصومال، 12 دول آسيوية هي العراق ، الكويت، الإمارات، الأردن، السعودية، لبنان، اليمن، فلسطين، البحرين، سوريا، اليابان، كوريا، و5 دول أوروبية هي صربيا، روسيا، اليونان، بريطانيا، إسبانيا، بالإضافة إلى أمريكا.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد افتتح أمس، ترافقه الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، والدكتور هيثم الحاج، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، فعاليات الدورة الثانية والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، والتي تقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تحت شعار "في القراءة حياة"، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات بالتجمع الخامس، وتستمر حتى 15 يوليو 2021.

وحضر الافتتاح أيضا مايا جويكوفيتش، نائبة رئيس الوزراء وزيرة الثقافة والإعلام الصربية، ومبروكة توجي عتمان، وزيرة الثقافة الليبية، وعدد من السفراء لدى القاهرة، إلى جانب عدد كبير من المسئولين، والمثقفين، والإعلاميين، والكُتاب، والصحفيين المصريين.

جناح وزارة الدفاع
جناح وزارة الدفاع
جناح وزارة الدفاع
جناح وزارة الدفاع
جناح وزارة الدفاع
جناح وزارة الدفاع
جناح وزارة الدفاع
جناح وزارة الدفاع
جناح وزارة الدفاع
جناح وزارة الدفاع
جناح وزارة الدفاع
جناح وزارة الدفاع
جناح وزارة الدفاع
جناح وزارة الدفاع
جناح وزارة الدفاع
جناح وزارة الدفاع
جناح وزارة الدفاع
جناح وزارة الدفاع
جناح وزارة الدفاع
جناح وزارة الدفاع
جناح وزارة الدفاع
جناح وزارة الدفاع
جناح وزارة الدفاع
جناح وزارة الدفاع
جناح وزارة الدفاع
جناح وزارة الدفاع
جناح وزارة الدفاع معرض الكتاب معرض القاهره الدولي للكتاب في القراءة حياة وزارة الدفاع

رئيس التحرير

وائل لطفي

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