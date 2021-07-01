صحة الشرقية: تقديم الخدمة الطبية لأكثر من 66 ألف سيدة بمبادرة دعم صحة الأم والجنين

قال الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إن الفرق الطبية بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لدعم صحة الأم والجنين، قامت بتقديم الخدمة الطبية، وإجراء الفحوصات اللازمة لأكثر من 66 ألف سيدة حامل، منذ التشغيل التجريبي للمبادرة الرئاسية أواخر شهر ديسمبر 2020 الماضي.

وأوضح وكيل الوزارة، أن الفرق الطبية بالمبادرة، قدمت الخدمة الطبية لعدد 66442 سيدة حامل بمحافظة الشرقية حتي الآن، مشيراً إلى أن المبادرة تهدف الوصول إلى جيل من الأطفال يتمتع بصحة جيدة وخال من الأمراض المنتقلة من الأم للجنين، وخفض الوفيات الناجمة من تلك الأمراض، حيث تستهدف السيدات الحوامل من أول يوم في الحمل حتي الولادة، وذلك للكشف المبكر علي مختلف الأمراض المعدية المنتقلة من الأم للجنين وكافة الأمراض التي من الممكن أن تؤثر علي صحة الجنين، لمنع انتقالها له، بجانب الكشف عن السكر والضغط للسيدات الحوامل.

وتابع أنه يتم تقديم خدمات المتابعة والعلاج من خلال المراكز الطبية والوحدات الصحية بالمحافظة، ويتم توجيه وإحالة المكتشف إصابتهن لتلقي التقييم والعلاج اللازم بمستشفيات الإحالة المحددة بالمحافظة، حسب نوعية المرض المصابة به الأم، بجانب تفعيل وتحسين جودة الخدمات الروتينية التي تقدمها ضمن بروتوكول رعاية السيدات الحوامل من خلال خدمات رعاية الأمومة والطفولة، مشيراً إلى أنه تم التأكد من تجهيز العيادات الطبية وأماكن الفحص، وتوافر المستلزمات الطبية بها، مشدداً على الفرق الطبية بخصوصية أماكن الفحص، وسرية النتائج، وحسن التعامل مع السيدات وحسن الاستقبال للمترددات على المبادرة الرئاسية.

وتابع أن المبادرة الرئاسية لدعم صحة الأم والجنين تستهدف الفحص الطبي لعدد 102700 سيدة حامل من المصريات وغير المصريات بمدن وقري محافظة الشرقية، بالفئة العمرية فوق 18 عاما، ما بين التثقيف والتوعية والفحص الطبي، من خلال فريق طبي مدرب علي أعمال الفحص من أطباء، تمريض، مدخلي بيانات، ورائدات ريفيات، حيث يبلغ عدد الفرق 358 فرقة طبية.