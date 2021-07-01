الخميس 01 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«حواديت رسالة» لـ فتحي المزين يشارك فى معرض القاهرة للكتاب 2021

حواديت رسالة
حواديت رسالة

يشارك كتاب “حواديت رسالة” للكاتب فتحى المزين فى معرض القاهرة للكتاب فى دورته الـ 52 ويقع فى 200 صفحة من القطع المتوسط ويدور حول قيمة التطوع فى العمل الخيرى.

وصرح فتحى المزين لـ"الدستور": "هذا الكتاب لا يعبر عن جمعية رسالة بشكلٍ رسمي، ولكنه كتابٌ من محب لرسالة كـكيانٍ عظيم يراه هو الأفضل في مصر، الأفضل في حدوتة التطوع وحُسن استخدام أوقات الشباب في مصر، وخلونا كمان نتفق إن الأصل والغرض من الكتاب ده هو سرد حواديت المتطوعين في رسالة، وإزاي قدرت رسالة تخلي حياتهم أفضل وإزاي فكرة التطوع في الخير لها مزايا عظيمة، بجوار كمان لازم نعرف حدوتة رسالة، وإزاي بدأت وبعدين كبرت بالشكل ده طوال أكثر من عشرين سنة من العطاء والخير   
وإزاي ممكن نشاط طلابي من 60 فرد في كلية عملية زي كلية الهندسة بدأ في يونيو 1999 واستمر حتى يونيو 2021 ـ وقت خروج الكتاب للنور؛ يعني 22 سنة من العطاء".

وتابع: “لازم نعرف إزاي النشاط الطلابي البسيط ده كبر وبقى من أكبر الجمعيات الخيرية في مصر؟ وإزاي متعة العطاء ممكن تغير حياتنا للأحسن؟ وإزاي ممكن ربنا يكرمنا في حياتنا؟ وإن حياتنا بالكامل ممكن تتغير للأحسن لو عرفنا بس الطريق.. الطريق إننا نعمر في الأرض ونخدم الناس، ونعرف يعني إيه عطاء ويعني إيه تطوع؟ ونشوف ونسمع ونقرأ قصص غيرنا، يمكن ساعتها الدنيا كلها تتغير في عيوننا، وتتغير نظرتنا للحياة كلها”.

جدير بالذكر أن فتحى المزين صدر له من قبل كتب متلازمة الورقة البيضاء وأهل الكتابة والقراءة ويعتبر حواديت رسالة هو الكتاب الأول له فى مجال العمل العام والخيرى بشكل عام . والمزين هو رئيس مجلس أمناء مؤسسة حلقة وصل ومن الأسماء الفعالة فى العمل العام والعمل الخيرى منذ سبعة أعوام مضت .

معرض 2021 معرض القاهرة للكتاب متطوعين فتحى المزين

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وائل لطفي

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