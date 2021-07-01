ضبط أدوية وأعشاب مجهولة المصدر بمركز علاج طبيعي ببنى سويف

قامت لجنة من إدارة سمسطا الصحية في بنى سويف، اليوم الخميس بالتفتيش على أحد المراكز بقرية مازورة، في تحرك سريع واستجابة لشكوى تقدم بها أحد المواطنين من قيام المركز بتوقيع الكشف الطبي وبيع أدوية وعمل جلسات علاج طبيعي داخل المركز بدون ترخيص و بالمخالفة للقانون.

وجاء ذلك في إطار الجهود التي تبذلها مديرية الصحة من خلال إداراتها المعنية، لضبط مستوى الخدمات الصحية ومكافحة كل صور الغش التجاري والتلاعب في أسعار السلع المدعمة وبيعها في السوق السوداء، في ضوء تنفيذ تكليفات وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، ومحافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم، وبإشراف مباشر من الدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل وزارة الصحة.

وتم تشكيل لجنة تحت إشراف الدكتورة رشا خليفة مديرة إدارة سمسطا الصحية، والتي ضمت ممثلين عن إدارتي العلاج الحر والتفتيش الصيدلي وبالاشتراك مع التموين وجهاز حماية المستهلك، والتي توجهت للمكان المذكور.

وبالفحص والمعاينة تبين أن المكان غير مرخص، ويستخدم في عمل جلسات للبشرة وجلسات مساج، ويقوم ببيع أدوية وأعشاب مجهولة المصدر، وتم التحفظ على جهاز مساج و385 عبوة من الأدوية والأعشاب والكريمات المختلفة بعضها خارج مصرح بتداولها خارج الصيدليات والبعض الآخر مجهول المصدر، وتم تحرير محضر رقم 698 وإحالته لجهات التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الصدد.

وفى سياق منفصل صرح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بأنه اعتبارًا من اليوم تم إغلاق كل مواقع استلام وتوريد الأقماح المحلية "باستثناء شونة مطحن الواسطي وشونة بني سليمان الشرقية"، واللتان ستستمران في استقبال الأقماح المحلية، في ضوء ما قررته وزارة التموين بإغلاق كل المواقع الاستلام والتخزين، مشيرًا إلى أنه قد تمت مراعاة السعات التخزينية المتبقية والبعد المكاني عند تحديد هذين الموقعين بالتنسيق بين غرفة عمليات وزارة التموين واللجنة المشكلة بالمحافظة، مع استمرار أعمال التوريد بالموقعين بنفس الضوابط والمعايير والمواعيد المقررة من 8 صباحًا وحتى 6 مساءً.