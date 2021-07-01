«الكاظمى» يلتقى رئيس البرلمان الأوروبى خلال زيارته إلى بروكسل

التقى رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي، في مقر البرلمان ضمن زيارته العاصمة البلجيكية بروكسل.

ووفقًا لما ذكره المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، عبر صفحته الرسمية بموقع التدوينات "تويتر"، بيَّن الكاظمي تطلع العراق إلى بناء علاقات متميزة مع جميع دول الاتحاد الأوروبي، وبما يساعد على تجاوز العراق لأزماته، ويدعم الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، فضلاً عن دعم دور العراق المحوري في نزع فتيل الأزمات في المنطقة.

وقال الكاظمي، إنه يعوّل على تطوير علاقات البرلمان الأوروبي مع مجلس النواب العراقي، في مجال تبادل الخبرات التشريعية وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان والدفاع عن الأقليات وترسيخ الديمقراطية.

كما أكد الكاظمي، إن الحكومة العراقية ماضية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتنويع الاستثمار وإحياء المشاريع المتوقفة، مثلما تسعى إلى جذب المستثمرين وتأمين بيئة استثمارية مُثلى عبر تسهيل كل الإجراءات المتعلقة بالاستثمار.

و شدد على أن الحكومة أحرزت تقدمًا مهمًا في مكافحة الإرهاب وقلع جذوره، وكذلك حصر السلاح بيدها من خلال دعم القوى الأمنية وإعادة الثقة بينها وبين المجتمع، للتصدي لدورها في مواجهة الارهاب والسلاح المنفلت وعصابات الجريمة.

مباحثات عراقية بلجيكية

وفي وقتٍ سابق، التقى رئيس مجلس الوزراء العراقي، أمس الأربعاء، رئيس وزراء بلجيكا الكسندر دي كرو، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى العاصمة بروكسل.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأعرب الكاظمي، عن تقديره لموقف بلجيكا الداعم للعراق في محاربة تنظيم داعش الإرهابي عبر التحالف الدولي، فضلاً عن مساهمتها في تدريب ومساعدة القوات العراقية، وفي مجال التعاون الاستخباري العالي بين البلدين ضمن جهود التصدي للإرهاب.

كما أشاد بدعم بلجيكا لصندوق استقرار العراق التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لغرض إعادة إعمار المدن المحررة، إلى جانب دعم البرامج المتعلقة بإزالة الألغام و برامج المساعدات الإنسانية التي تنفذها المفوضية السامية لشئون اللاجئين.

وأكد أهمية عقد جولة سياسية ثالثة ضمن إطار مذكرة التفاهم السياسي والدبلوماسي بين البلدين، والتي عُقدت جولتها الثانية في بروكسل قبل ثلاث سنوات.

وأوضح أهمية إعادة افتتاح السفارة البلجيكية في بغداد، نظرًا للعلاقات التي تربط البلدين ودعم بلجيكا للعراق في مجالات عديدة، مؤكدًا مسئولية الحكومة العراقية في حماية أمن البعثات الدبلوماسية في العراق، والعمل الجاد لمنع تكرار الهجمات على البعثات الدبلوماسية والقواعد العسكرية العراقية التي تستضيف مستشارين ومدربين أجانب.