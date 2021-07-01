الخميس 01 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

موعد وقفة عرفات 1442 وفضل صيام هذا اليوم

وقفة عرفات
وقفة عرفات

يبحث المسلمون عن موعد يوم عرفات 1442 وموعد عيد الأضحى، منذ بداية شهر ذي القعدة.

ويرصد "الدستور" في هذا التقرير موعد وقفة عرفات 2021، وفضل هذا اليوم عند الله تعالي وخير الأعمال المحببة للقيام بها.


موعد وقفة عرفات 2021

وتوقع علماء الفلك أن يكون يوم عرفات  الإثنين الموافق 19 يوليو 2021. ولكن جموع الأمة الإسلامية تنتظر تأكيد موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحي، وذلك بعد استطلاع الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية لهلال شهر ذي الحجة في اليوم التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة.
ومن المقرر أن يبدأ يوم عرفة  منذ فجر اليوم التاسع من شهر ذي الحجة، ويمتد إلى طلوع الفجر الصادق يوم عيد النحر.
وينتهي وقوف الحجاج على جبل عرفات بطلوع الفجر يوم النحر.
والانتماء آراء الفقهاء حول ابتداء وقت الوقوف بعرفة حيث أكد الحنفية والشافعية إلى أن أوله زوال شمس يوم عرفة، فيما تحدثت المالكية أن وقت الوقوف هو الليل، وأما الوقوف نهاراً فواجب ينجبر تركه عمداً بغير عذر بدمٍ.
وفيما يخص الحنابلة قد أكدوا أن وقت الوقوف من طلوع الفجر يوم عرفة إلى طلوع الفجر من يوم النحر، ولكن بالنسبة الي الغير الحاج فينتهي يوم عرفة في حقه بغروب شمس يوم التاسع.

فضل صيام يوم عرفات

وأكد الإمام النووي -رحمه الله-: ينبغي أن يأتي بهذه الأذكار كلها فتارة يهلل وتارة يكبر وتارة يسبح وتارة يقرأ القرآن، وتارة يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتارة يدعو وتارة يستغفر ويدعو مفرداً، وفي جماعة وليدع لنفسه ولوالديه ومشائخه وأقاربه وأصحابه وأصدقائه وأحبائه وسائر من أحسن إليه وسائر المسلمين، وليحذر كل الحذر من التقصير في شيء من هذا، فإن هذا اليوم لا يمكن تداركه بخلاف غيره.

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موعد إجازة عيد الأضحى في 2021

وحددت الحكومة المصرية يوم الإثنين الموافق 19 يوليو وقفة عرفات والثلاثاء 20 يوليو أول أيام عيد الأضحى ويستمر حتى يوم الخميس 22 يوليو إجازة رسمية، ولأن الموظفين يحصلون على يومي الجمعة والسبت إجازة أسبوعية ويتبقى يوم الأحد العمل الوحيد وسط الأسبوع، وهو ما دفع الحكومة إلى إصدار قرار بضمه إلى أيام إجازات عيد الأضحى ليصبح 5 أيام إجازة.

 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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