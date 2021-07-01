الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة لإثبات الإعاقة بالرقم القومى وخطوات تجديده

تزايدت خلال الأيام القليلة الماضية طلبات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة لإثبات الإعاقة بالرقم القومى عبر محركات البحث الإلكترونية، تزامنًا مع إعلان وزارة التضامن الاجتماعى عزمها فتح باب التسجيل لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة لذوى الإعاقة.

عدد بطاقات الخدمات المتكاملة المستخرجة



وتشير البيانات الرسمية، إلى أن عدد البطاقات المتكاملة التي تم استخراجها لذوى الإعاقة خلال الفترة بين عامى 2019 وحتى منتصف 2021 يبلغ 782.211 ألف بطاقة، سواء من المسجلين عبر المنصة الإلكترونية لتسجيل بيانات الأشخاص ذوي الإعاقة الشديدة، أو من مستحقى معاشات تكافل وكرامة من أصحاب الهمم.



وفى هذا الصدد، أتاحت وزارة التضامن رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة لإثبات الإعاقة بالرقم القومى إلكترونيًا للتيسير على المواطنين والحد من التزاحم أثناء جائحة كورونا، وذلك فى إطار جهود الدولة للتحول الرقمى والتوسع فى تطبيقة بمختلف أجهزة الدولة.

رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي



ويمكن تسجيل الدخول على الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة لإثبات الإعاقة بالرقم القومى من هنا.

أو تقديم طلب جديد لاستخراج الكارت، أو حجز موعد، وللخيار الأول يقوم طالب الخدمة بالضغط على أيقونة "الاستعلام عن طلب"، ثم إدخال الرقم القومى لصاحب طلب استخراج الكارت، ثم التأكيد بالضغط على كلمة بحث، لتظهر النتيجة الخاصة بموقف الطلب.

أما فى حالة الرغبة فى تجديد طلب استخراج كارت الخدمات المتكاملة، فيتم تسجيل الطلب من خلال البوابة والتأكد من إدخال البيانات المطلوبة بدقة والتأكد من أن الملفات المرفقة واضحة ومرفقة بشكل سليم، بعد ملئ البيانات الشخصية يجب ملئ استمارة البيانات الأساسية والتأكد من الإجابة بمنتهى الدقة، وبعد التسجيل سيظهر رقم الطلب الخاص بك، والذى سيستخدم فى إتاحة خدمات ذوى الإعاقة حال قبول الطلب.



خطوات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة



وبعد ذلك تأتى مرحلة الاستعلام عن الطلب من خلال أيقونة الاستعلام عن الطلبات بالبوابة الإلكترونية، وفى حالة قبول الطلب قم بحجز موعد من خلال أيقونة الحجز بالبوابة وبعدها توجه لمكتب التأهيل الذى قمت باختياره فى الموعد المحدد ومعك كل الأوراق، وأخيرًا سيتم تحديد درجة ونوع الإعاقة وإن كنت تستحق الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوى الإعاقة من عدمه.