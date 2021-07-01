الخميس 01 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

لقرب الاستلام:

الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعى بالرقم القومى الإعلان العاشر

صورة من أرض الواقع
صورة من أرض الواقع

تتصدر عملية الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان العاشر، محركات البحث على شبكات الإنترنت، تزامنا مع قرب موعد تسليم وحدات الإعلان العاشر من الإسكان الاجتماعي الذي طرحته وزارة الإسكان من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري منتصف عام 2018، على أن يتم تسليم وحداته للمستحقين بعد 3 سنوات من وقت التقدم.

الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان العاشر

وفي إطار دورها الخدمي الذي تقدمه “الدستور” لقرائها، تجري عملية الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعي الاعلان العاشر من خلال الرابط التالي، من هنا.

وبعد إدخال البيانات المطلوبة الممثلة في الرقم القومي وكلمة السر الخاصة بك، والضغط على أيقونة تسجيل الدخول، تظهر لك كافة البيانات الخاصة بك وموقفك من عملية التخصيص والاجراءات الجارية لمنحك وحدتك التي تقدمت لها في الاعلان الخاص بك.

رابط صندوق الإسكان الاجتماعي

وفي حال الاستعلام عن موقفك في التقدم للحصول على شقة الاسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان العاشر، ووجدت نفسك خارج الأولوية في المنطقة التي تقدمت للحصول فيها على وحدة نظرا لتقدم الكثيرين ذات أولوية وعدم توافر وحدات، يمكنك التقدم بطلب على موقع الصندوق من هنا.

لتغيير الموقع إلى مكان أخر متاح به وحدات، إذا لم ترغب في انتظار تنفيذ وحدات في الأول، أما في حال رغبتك للبقاء على تقدمت له فعليك الانتظار لحين تنفيذ مرحلة تالية وتلك تستغرق من عامين لثلاثة أعوام حتى تتسلم وحدتك.

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وأكد المهندس صلاح حسن رئيس مشروع الاسكان الاجتماعي بوزارة الاسكان لـ “الدستور”، أنه بنهاية العام الجاري سيكون انتهى تسليم وحدات الاعلان العاشر من مشروع الاسكان الاجتماعي، وفقا للمتفق عليه ضمن كراسة الشروط التي تقدم المواطنون للحجز من خلالها، وتم إبلاغهم بقبولهم وموعد تسلمهم وحداتهم، بخلاف من هم خارج الأولوية وفقا للعدد المتاح، وذلك ردا على سؤاله عن تسؤل كثير من المواطنين والاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعي بالرقم القومي الاعلان العاشر على موقع الصندوق بشكل مكثف مؤخرا.

الاستعلام عن شقق الاسكان الاجتماعي بالرقم القومي الاعلان العاشر صندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري الإسكان الاجتماعى الإعلان العاشر وزارة الإسكان تسليم وحدات إسكان إجتماعي رابط صندوق الإسكان الاجتماعي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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