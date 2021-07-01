الخميس 01 يوليو 2021
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د. محمد الباز
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الكرازة

«المارونى اللبنانى» يدشن أول مشروعاته الثقافية بإصدار كتاب عن مى زيادة

جورج شيحان
جورج شيحان

صدر عن "المركز الماروني اللبناني للثقافة والإعلام بالقاهرة" بالتعاون مع "مركز الإهرام للترجمة والنشر" كتاب "مي زيادة.. مقالات الأهرام". الكتاب من تصدير المطران جورج شيحان، رئيس أساقفة إيبارشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، والرئيس الأعلى للمؤسسات المارونية في مصر، ومن تحرير الكاتب الصحفي عزمي عبد الوهاب.

يحوي الكتاب الضخم (864 صفحة) المقالات الكاملة التي كتبتها الأديبة اللبنانية مي زيادة، في صحيفة "الأهرام" في الفترة ما بين العامين (1916- 1936).

وجاء في تصدير المطران شيحان للكتاب: "منذ أن أدخل الموارنة أول مطبعة الى الشرق (مطبعة دير مار انطونيوس قزحيّا)، بلبنان الشمالي  في العام 1585، وقد أولوا اهتماماً خاصاً بنشر العلم والمعرفة ، فكان الدير الماروني اقدم منبر للطباعة في الشرق، والنواة الأولى لنشر الكتاب، وما تبعه من نهضة ثقافية وتعليمية كان من خلالها الأجداد الموارنة، وأبناء بلاد الأرز حاضرون.. يبدعون.. ويناضلون بقوة العقل والمعرفة والوطنية.

 لهذا التراث الضخم أهمية كبيرة ، فهؤلاء الروّاد الذين حملوا لواء المعرفة والتثقيف والتعايش والوحدة الوطنية، قد استشرفوا الأخطار الخارجية التي تحيط بالشرق، ومؤامرات الاستعمار التي تحاك ضد شعوب المنطقة، وقدموا أيضا إرهاصات التعايش المسيحي الإسلامي".

 جدير بالذكر أن "المركز الماروني اللبناني للثقافة والاعلام بالقاهرة " كان قد بدأ في تدشين مشروعه الثقافي الضخم بإصدار عدة كتب عن الرواد الموارنة واللبنانين اللذين أثروا الحياة الثقافية في مصر في بدايات القرن الماضي .

وكان الأنبا جورج شيحان، مطران الكنيسة، قد قال في تصريح لـ"الدستور": "الموارنة موجودون في مصر الحبيبة منذ أكثر من 600 عام، وقد كشفت ذلك الوثائق وكتب التاريخ، وكان الموارنة أقلية متميزة في مصر أوكلت إليهم بعض الأعمال والمهام المتميزة، ويوجد مخطوط في المتحف البريطاني يحمل اسم الابتهالات، وقد جاء فيه أن قسًا مارونيًا قد نسخه عام 1498، وتضمن السجل أسماء الولادات والزواج، إلا أن أول كنيسة مارونية قد تأسست في ربوع مصر الحبيبة كانت كنيسة البارجة في دمياط وأسسها الأب موسى هيلانة الراهب الماروني الحلبي عام 1745، بعد ازدياد أعداد الموارنة في دمياط وبقية أنحاء مصر".

 وأضاف: «شعور عظيم أن أخدم الرعية في بلد عظيم كمصر أكبر البلدان العربية، ولا سيما أن هذا البلد المبارك قد احتضن أجدادنا الموارنة وفتح ذراعيه لهم، فأسسوا نهضة ثقافية وفنية وحضارية كبيرة، أمر بجانب أوبرا الإسكندرية أتذكر مؤسسيها عائلة قرداحي، أمر بجوار نقابة المحامين أتذكر أنطون مارون».

المركز الماروني اللبناني للثقافة والإعلام بالقاهرة كتاب مي زيادة مقالات الأهرام مركز الاهرام للترجمة والنشر المطران جورج شيحان رئيس أساقفة إيبارشية القاهرة المارونية لمصر والسودان الكاتب الصحفي عزمي عبد الوهاب

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