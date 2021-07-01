تكريم طلاب مدرسة المتفوقين بطنطا لحصولهم على المراكز الأولى عالميًا

شهدت محافظة الغربية احتفالية كبرى وعرسًا ثقافيًا بالقصر الثقافي لمدينة طنطا، حيث كرم الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية كوكبة من طلاب مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بالغربية الذين أظهروا براعة وتفوقًا مشرفًا تخطى حدود الجمهورية ليصل إلى العالمية وكان التكريم للعشرة الذين احتلوا المراكز الأولى من طلاب الغربية.

وأكد المحافظ أن هذا التكريم يعد تكريمًا لتلك الكوكبة من أبنائنا مجرد رمز لتكريم جميع طلاب ومعلمي ومشرفي وأولياء أمور وموجهين وجميع المهتمين بمدرسه ستم الغربية.

وقال أحمد العوني مدير المدرسة، إن هذا التكريم يعد تكريمًا لجميع العاملين بإدارة المدرسة بلا استثناء ولا يمكن أن يرمز التكريم لمنتسبي ستم غربيه فقط ولكن تمتد مظلته لتشمل جميع قادة ستم غربيه برئاسة د. محمد فاروق وجميع مستشاري المواد التعليمية جميعًا، ولذلك وجب على الجميع أن يفخروا بأبنائهم مصدر فخرنا ومكمن عزنا شباب اليوم ورجال وعلماء وقاده المستقبل.

جاء ذلك التكريم بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، والمهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم.