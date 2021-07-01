إزالة الستار عن تمثال للأميرة الراحلة ديانا بحضور الأميرين وليام وهارى (صور وفيديو لايف)

أزاح دوق كامبريدج، الأمير وليام، ودوق ساسكس، الأمير هاري، الخميس، الستار عن تمثال لأمهما ديانا، أميرة ويلز، في ذكرى ميلادها الستين.

وهذا الحدث هو الظهور الأول لوليام وهاري معا منذ جنازة جدهما الأمير فيليب دوق إدنبرة في أبريل.

وينتصب التمثال، الذي تم إعداده بتكليف من الأخوين في عام 2017، في حديقة (سانكن جاردن)، التي أعيد تصميمها في قصر كنسنجتون.

وقال الأميران وقتها إنهما يأملان أن يساعد التمثال زوار القصر على التفكير في حياتها وإرثها.

وذكرت شبكة سكاي نيوز البريطانية، أن الأميران وليام وهاري، الخميس، يستعدان لإزاحة الستار عن تمثال لوالدتهما الراحلة الأميرة ديانا، في ذكرى ميلادها الستين.

الأمير هاري

وأزيح الستار عن التمثال الذي نحت تكريما للأميرة ديانا، التي توفيت في حادث سيارة في باريس عام 1997، في حديقة سانكن في قصر كنسنجتون في وسط لندن، حيث كان بيتها السابق.

وكان الاستعداد للحدث موضوعا للاهتمام الإعلامي الشديد، إذ قلما يتحدث الشقيقان هاري ووليام مع بعضهما بعد خلاف علني.

وقالت بيني جونور، المعلقة على شئون القصر الملكي، لرويترز: "أعتقد أن الأمر سيكون محرجا للغاية، سيظهران لأن الكاميرات ستكون حاضرة، لكنهما لا يجيدان إخفاء مشاعرهما".

وكان عمر وليام 15 عاما وهاري 12 عاما عندما اصطدمت سيارة ليموزين كانت تقل والدتهما رفقة دودي الفايد في نفق في باريس، عندما زادت من سرعتها للهروب من مصورين يطاردونهما.

وعبّر كل من الشقيقين عن الصدمة الشديدة الناجمة عن الفقدان، وكيف أثرت على صحتهما النفسية على مدى سنوات لاحقة.

الأمير هاري ووليام

في عام 2017، أمر الشقيقان بنحت التمثال احتفاء بإرث ديانا وحياتها، وفي وقت لاحق وقع الاختيار على النحات أيان رانك برودلي، الذي يُستخدم تصويره للملكة إليزابيث على العملة التي يجري سكها في بريطانيا وفي دول الكومنولث لتنفيذ التمثال.

وأزيح الستار عن التمثال فيما يصفه المسئولون باحتفال صغير تحضره مجموعة منتقاة من الحضور، من بينهم الأميران وأفراد مقربون من عائلة ديانا، في قصر كنسنجتون حيث يقيم الأمير وليام وأسرته في الوقت الحالي.

وسيكون التمثال الثاني للأميرة ديانا في لندن، بعد إزاحة الستار عن تمثال لها في هايد بارك في عام 2004.