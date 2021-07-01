البابا تواضروس عن ثورة 30 يونيو: ما تحقق خلال 8 سنوات يعد إنجازًا

قال البابا تواضروس الثاني: إن ما تحقق خلال ثماني سنوات هي عمر ثورة ٣٠ يونيو يعد نهضةً وإنجازًا، مشيرًا إلى أن هدف الثورة كان استرداد الوطن بالتخلص ممن كانوا أن يسرقوا تاريخه وحاضره.

جاء ذلك خلال مداخلة تليفونية أجراها مع قداسته مساء أمس برنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على قناة mbc مصر.

ووصف "عامر" البابا في مستهل تقديمه له بأنه من أهم الأصوات التي تواجدت في الإطار الذي شكل ثورة ٣٠ يونيو، مشيرًا إلى أن "البابا" يرجع بذاكرته إلى تلك اللحظات التاريخية.

نعيش ثمار ثورة 30 يونيو

وأوضح قداسة البابا أننا نعيش الذكريات لكن بالتأكيد نعيش أيضًا النهضة والإنجازات التي هي ثمار ثورة ٣٠ يونيو التي كان هدفها الوحيد والواضح هو استرداد بلدنا، والآن نعيش واقع تأسيس الجمهورية الجديدة كما يطلق عليها سيادة الرئيس.

وعن وصفه ما يحدث في الدولة الجديدة أو الجمهورية الجديدة أكد قداسة البابا أن ما يحدث الآن، يحدث ليس في مجال واحد بل هو يشمل مصر كلها، في مجالات الصحة والصناعة والاقتصاد وغيرها، كل المجالات يتم فيها التطور معًا، وهذا يعتبر إنجازًا كبيرًا.

أما عن هل تحققت الأهداف التي لأجلها خرج الناس في ٣٠ يونيو فأكد قداسة البابا أنه دائمًا المتغيرات التي تحدث في حياة الشعوب تحتاج إلى وقت لتأتي بالثمار، وما تحقق خلال الثماني سنوات، يعد إنجازًا لأنه تحقق في فترة قصيرة، لا سيما مع وجود تحديات شاملة من الشرق ومن الغرب، ومن الشمال ومن الجنوب، فالأمر لم يقتصر على التحديات الداخلية. لكن نشكر الله، فهذه نعمته، إذ أعطى المسئولون وكل المخلصين على أرض مصر، حكمة، لنتقدم للأمام بهذا الشكل. وأتوقع أن مصر خلال سنوات قليلة ستكون حديث العالم كلها بما أنجزته.