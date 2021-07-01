مؤلفات نوال السعداوى تتصدر مبيعات مدبولى فى معرض الكتاب

تصدرت مؤلفات الأديبة والمفكرة الراحلة نوال السعداوي مبيعات جناح مكتبة مدبولي للنشر، في اليوم الأول من فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الثانية والخمسين، المقامة حاليا بمركز المعارض بالتجمع الخامس.

وتعرض المكتبة الأعمال الفكرية الكاملة لسعداوي، ومعظم أعمالها المنشورة مثل سيرتها الذاتية "أوراق حياتي"، الغائب، جنات وإبليس، عن المرأة والدين والأخلاق، وأدب أم قلة أدب.

وتعد السعداوي علامة بارزة في تاريخ الحركة النسوية الحقوقية، بكتبها، ومقالاتها، وأعمالها المتنوعة، فقد تميزت كتابتها بالجرأة، حيث تناقش معظم كتاباتها حقوق المرأة، وتنشغل بالمجتمعات العربية، وبقضايا الإرهاب والأصولية الرجعية، والحروب المدمرة، وضياع وجود وكيان المرأة وسط كل هذه البلاءات.

وعارضت "سعداوي" الكثير من العادات وهاجمت أخلاق الرجل الشرقي الذي يرى في المرأة مصدرا رخيصا للمتعة، ووقفت بجوار الفتيات تزرع فيهن الثقة وتطالبهن بمزيد من النجاحات العلمية والمهنية، ساندت قضايا التمرد الفكري، وحرية الإبداع، ناقشت الأمور السياسية، واشتبكت مع الحق العربي الفلسطيني، ورفضت كل أشكال التمييز القائمة على أساس الدين أو العرق أو اللون.‏

وكان قد شهد معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ52، إقبالًا كثيفًا منذ الساعات الأولى من فتح أبوابه أمام الجمهور، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

وتصدرت السيدات المشهد في الإقبال على المعرض خلال الساعات، وشهد المعرض تطبيق الإجراءات الاحترازية على الجمهور، للحماية من فيروس كورونا، وتابعت حملة أنا متطوع مع الجمهور تطبيق الإجراءات الاحترازية من على بوابة الدخول.

ويشارك في الدورة الحالية للمعرض أكثر من ٨٠٠ دار نشر من الدول العربية والأجنبية وتستمر فعالياته حتى يوم ١٥ من الشهر الجاري، ويتم حجز تذاكر دخول المعرض من خلال المنصة الإلكترونية الخاصة به والتي تم استحداثها مؤخرا في ظل ظروف كورونا.