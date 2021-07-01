الخميس 01 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

مؤلفات نوال السعداوى تتصدر مبيعات مدبولى فى معرض الكتاب

معرض القاهرة الدولي
معرض القاهرة الدولي للكتاب

تصدرت مؤلفات الأديبة والمفكرة الراحلة نوال السعداوي مبيعات جناح مكتبة مدبولي للنشر، في اليوم الأول من فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الثانية والخمسين، المقامة حاليا بمركز المعارض بالتجمع الخامس.

وتعرض المكتبة الأعمال الفكرية الكاملة لسعداوي، ومعظم أعمالها المنشورة مثل سيرتها الذاتية "أوراق حياتي"، الغائب، جنات وإبليس، عن المرأة والدين والأخلاق، وأدب أم قلة أدب.

وتعد السعداوي علامة بارزة في تاريخ الحركة النسوية الحقوقية، بكتبها، ومقالاتها، وأعمالها المتنوعة، فقد تميزت كتابتها بالجرأة، حيث تناقش معظم كتاباتها حقوق المرأة، وتنشغل بالمجتمعات العربية، وبقضايا الإرهاب والأصولية الرجعية، والحروب المدمرة، وضياع وجود وكيان المرأة وسط كل هذه البلاءات. 

وعارضت "سعداوي" الكثير من العادات وهاجمت أخلاق الرجل الشرقي الذي يرى في المرأة مصدرا رخيصا للمتعة، ووقفت بجوار الفتيات تزرع فيهن الثقة وتطالبهن بمزيد من النجاحات العلمية والمهنية، ساندت قضايا التمرد الفكري، وحرية الإبداع، ناقشت الأمور السياسية، واشتبكت مع الحق العربي الفلسطيني، ورفضت كل أشكال التمييز القائمة على أساس الدين أو العرق أو اللون.‏

وكان قد شهد معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ52، إقبالًا كثيفًا منذ الساعات الأولى من فتح أبوابه أمام الجمهور، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

وتصدرت السيدات المشهد في الإقبال على المعرض خلال الساعات، وشهد المعرض تطبيق الإجراءات الاحترازية على الجمهور، للحماية من فيروس كورونا، وتابعت حملة أنا متطوع مع الجمهور تطبيق الإجراءات الاحترازية من على بوابة الدخول.

ويشارك في الدورة الحالية للمعرض أكثر من ٨٠٠ دار نشر من الدول العربية والأجنبية وتستمر فعالياته حتى يوم ١٥ من الشهر الجاري، ويتم حجز تذاكر دخول المعرض من خلال المنصة الإلكترونية الخاصة به والتي تم استحداثها مؤخرا في ظل ظروف كورونا.

مؤلفات الأدبية والمفكرة الراحلة نوال السعداوي معرض الكتاب مدبولي مبيعات معرض القاهرة الدولي للكتاب اخبار ثقافية

رئيس التحرير

وائل لطفي

ارفع رأسك يا أخى

الأكثر قراءة

أسباب التحفظ على أموال «حسن راتب»

بعد واقعة طالب «الطب».. «الدستور» تخترق «مافيا» تزوير الشهادات الدراسية

«تقلبات جوية».. تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

«علمية كورونا»: 3 سلالات للفيروس في مصر ليس من بينها «دلتا» الهندية

«فوضى انتهت بانتصار الشعب».. حكايات من دفتر ثوار «30 يونيو»

«الإخوان» سقطوا في القرى أولا.. ماذا قال إبراهيم عيسى عن الجماعة الإرهابية؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

«رسول حمزاتوف» فى «قاهرة المُعز»

منى رجب

التنمُّر والإرهاب الفكرى مع بنات مصر

ماجد حبته

إثيوبيا تتفكك

بسنت حسن

وابوركيناه

مؤمن المحمدي

في حتة ناشفة

مدحت بشاى

الثقافة المجتمعية وقيم التقدم

عبد الرحيم طايع

جوهر يونيو

القس. رفعت فكرى

أسئلة خصوصية مرفوضة!!

صور

الانتهاء من إنتاج أول 300 ألف جرعة من لقاح "سينوفاك - فاكسيرا"

الكاظمي يودع الرئيس السيسى وعاهل الأردن فى ختام القمة الثلاثية ببغداد (صور)

تهشم سيارتين جراء انهيار شرفة عقار غرب الإسكندرية (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

122 مستوطنا يقتحمون باحات المسجد الأقصى

بعد 4 سنوات.. رئيس مجلس الأمن القومى الإسرائيلى يبلغ باستقالته

وزيرا خارجية الإمارات وإسرائيل يبحثان تعميق الحوار الاستراتيجى