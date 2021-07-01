استمرار حملات إيقاف البناء المخالف بالشرقية

تستمر الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز ومدينة ديرب نجم في تنفيذ حملات الإزالة لمخالفات البناء العشوائي على الأراضي الزراعية فتم إزالة حاله تعدي بالبناء المخالف بنطاق الوحدة المحلية بصفط زريق على مساحه ١٧٥ مترا عبارة عن شدة خشبية لسقف الدور الرابع علوى بدون ترخيص وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما تمكنت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق من إيقاف أعمال بناء مخالف والتحفظ على كميات كبيرة من حديد التسليح بمنطقة الكونت شديد التابعة لرئاسة مركز ومدينة الزقازيق وتم إيقاف الأعمال واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية والوحدة المحلية بسماكين الغرب بإزالة حالة بناء بناحيه الوحدة المحلية بسماكين الغرب عبارة عن سور مبني بالطوب الأحمر على مساحة 30 متر طولي وتمت الإزالة حتى منسوب سطح الأرض وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.

وشدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على الأجهزة التنفيذية بإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وإيقاف أي محاولات للبناء العشوائي بدون تراخيص قانونية وتنفيذ الإزالة الفورية لتلك المخالفات في المهد وتطبيق القانون على المخالفين، بالتزامن مع متابعه تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهه الموجة الثالثة من فيروس كورونا.

وكانت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق قد شنت حملة على المحال التجارية والصناعية والمطاعم بمنطقة غرب الغشام - امتداد طلبة عويضة لمراجعة التراخيص ومتابعة مدى الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية وتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا وأسفرت الحملة عن تشميع ٢ مخزن للمواد الغذائية لوجود أطعمة فاسدة وتم إعدامها وعدم الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية، كما تم المرور على عدد من المخابز والمحال التجارية والصناعية وتم رصد بعض المخالفات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.