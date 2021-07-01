انتهاء برنامج المهارات القيادية لسكرتيري عموم ومساعدي المحافظات بالأكاديمية الوطنية للتدريب

أنهى اللواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام محافظة أسيوط والمهندس نبيل الطيبي السكرتير العام المساعد للمحافظة برنامج المهارات القيادية لسكرتيري عموم ومساعدي المحافظات والتي عقدت بالأكاديمية الوطنية للتدريب.

وحاء ذلك في إطار اهتمام وزارة التنمية المحلية لتدريب وتأهيل الكوادر المحلية بالوزارة والمحافظات بما يساعد على تنفيذ التوجيهات الرئاسية وتكليفات مجلس الوزراء في العديد من الملفات التي تهم المواطن المصري والتي تتفق مع رؤية مصر ٢٠٣٠، وتدعم خطط الدولة المصرية في كافة المجالات.

والتقى اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب بمتدربي برنامج سكرتيري العموم الذي يتم تنفيذه بالأكاديمية في ختام فعالياته والتي استمرت ٥ أسابيع، وتقدم اللواء محمود شعراوي بخالص الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي علي موافقته الخاص بتدريب الكوادر المحلية من الوزارة والمحافظات بالأكاديمية الوطنية للتدريب.

كما قدم شعراوي الشكر للأكاديمية الوطنية للتدريب على المجهود الذي تقوم به لتدريب وتأهيل العاملين بالمحليات، مؤكداً أهمية هذا البرنامج؛ في إكساب سكرتيري العموم القدرة على المساهمة في تطوير المحافظات.

وأشاد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بالبرنامج التدريبي الذى عقد بالأكاديمية الوطنية للتدريب، مشيرا إلى أهمية الأكاديمية في تأهيل القيادات والكوادر المحلية للنهوض بالمحليات وتطوير الأداء مثمنا دور وزارة التنمية المحلية وتوقيعها لبروتوكول التعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب بصقل خبرات ومهارات قيادات المحليات وقيادات الصف الثاني.

وتضمن البرنامج التدريبي لسكرتيري العموم وسكرتيري عموم المساعدين حوالي ١٤ ملف ومحور من بينها ؛ مهارات التواصل الفعال، والتحول الرقمي وإدارة فرق العمل الناجحة، مهارات القيادة، بالإضافة إلى مهارات العرض والتقديم، البروتوكول والمراسم، الحوار الإعلامي.

وفي نهاية اللقاء قامت الدكتورة رشا راغب و اللواء محمود شعراوي بتسليم شهادات انتهاء برنامج المهارات القيادية لسكرتيري عموم ومساعدي المحافظات.

المهارات القيادية لسكرتيري عموم ومساعدي المحافظات