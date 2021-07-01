البحرية الروسية تجري تدريبات بالذخيرة الحية في البحر الأسود

أعلن أسطول البحر الأسود الروسي، اليوم الخميس، إن سفناً حربية أجرت تدريبات بالذخيرة الحية في البحر في الوقت الذي تجري فيه أوكرانيا ودول حلف شمال الأطلسي تدريبات عسكرية هناك.

- تدريبات "نسيم البحر"

وتأتي تدريبات "نسيم البحر" التي تقودها أوكرانيا والولايات المتحدة في أعقاب تصاعد التوتر بين حلف شمال الأطلسي وموسكو، بعد أن قالت روسيا الأسبوع الماضي إنها أطلقت طلقات تحذيرية ووضعت قنابل في مسار سفينة حربية بريطانية لإخراجها من مياهها الإقليمية قرب القرم.

وقالت لندن إنها لا تعترف برواية موسكو للأحداث التي وقعت قرب شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا من أوكرانيا عام 2014، ودعت روسيا لإلغاء تدريبات نسيم البحر قبل انطلاقها وقالت وزارة الدفاع الروسية إنها سترد لحماية الأمن الوطني إذا تطلب الأمر.

- روسيا تختبر نظم دفاعاتها الجوية في القرم

وقال الأسطول الروسي في البحر الأسود في بيان اليوم الخميس نقلته وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء إن أفراد سفينتي إنزال كبيرتين أطلقوا النار على أهداف في البحر والجو، وجاء التدريب بعد يومين من اختبار روسيا نظم دفاعاتها الجوية في القرم.

وستستمر تدريبات نسيم البحر أسبوعين وتشمل نحو خمسة آلاف جندي من دول حلف شمال الأطلسي ودول أخرى حليفة ونحو 30 سفينة و40 طائرة كما تشارك فيها المدمرة الأميركية روس وسلاح مشاة البحرية الأميركية.

فيما ستبدأ أوكرانيا والولايات المتحدة تدريبات عسكرية تشارك فيها 30 دولة في البحر الأسود وجنوب أوكرانيا، الاثنين، على الرغم من دعوات روسيا لإلغائها.

وضمت موسكو شبه جزيرة القرم في 2014 وقالت إنها أرض روسية، لكن القرم معترف بها دوليا باعتبارها جزءا من أوكرانيا.

ودعت السفارة الروسية في واشنطن الأسبوع الماضي لإلغاء التدريبات وقالت وزارة الدفاع الروسية إنها سترد، إذا تطلب الأمر، لحماية أمنها الوطني.