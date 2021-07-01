بعد27 يومًا من ارتكابه الجريمة.. وفاة قاتل نجله بالزاوية الحمراء داخل الحجز

توفي المتهم بقتل نجله بـ 6 طلقات نارية بسبب خلاف على لمبة السلم، داخل حجز قسم شرطة الزاوية الحمراء، ودلت التحريات على عدم وجود شبهة جنائية في الواقعة.

و كانت منطقة الزاوية الحمراء في 3 يونيو، قد شهدت واقعة مأساوية بعدما أقدم أب على قتل نجله بسبب خلافات ماليه بينهما.

و تلقى قسم شرطة الزاوية الحمراء بلاغًا بمقتل شخص في العقد الرابع من العمر على يد والده رميا بالرصاص بسبب خلافات ماليه بينهما، على الفور انتقل رجال مباحث القسم وتم القبض على المتهم.

نتائج التحريات الأولية

وكشفت التحريات الأولية أن المتهم يبلغ من العمر 75 عام قام بقتل نجله بـ 6 طلقات بسبب خلافات ماليه بينهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

عقوبة جريمة القتل

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.