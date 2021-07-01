الخميس 01 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

محافظ بورسعيد يستقبل وفد النقابة العامة لأطباء الأسنان

اجتماع اللواء عادل
اجتماع اللواء عادل الغضبان

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، وفد النقابة العامة لأطباء الأسنان، برئاسة دكتور أشرف زعلوك عضو النقابة العامة، دكتور محمد خطاب، عضو النقابة العامة، ودكتور ياسر عبدالعليم نقيب أطباء أسنان بورسعيد، ودكتورة نرمين مصيلحى المنسق الإعلامي للنقابة، بديوان عام محافظة بورسعيد.

ورحب محافظ بورسعيد بالوفد، وزيارته للمحافظة والذى تأتى في إطار التعاون مع المحافظة لدعم وتطوير قطاع طب الأسنان ببورسعيد، ومناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بنقابة الأسنان في بورسعيد.

وأكد محافظ بورسعيد أن منظومة التأمين الصحي الشامل ساهمت في تحقيق طفرة كبيرة بمجال الخدمات الطبية المقدمة للمواطن في جميع التخصصات الطبية، مثنيا على دور الكوادر الشبابية من أطباء الأسنان ببورسعيد ومستواهم العملي والعلمي المتطور، مؤكدا على تقديم كافة الدعم بما يحقق مستوى طبى أفضل للمواطن بمحافظة بورسعيد يتماشى مع نظام التأمين الصحي الشامل الجديد الذى يحقق الرعاية الصحية الكاملة لجميع المواطنين.

وفي سياق آخر كان قد تفقد  اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، أعمال تطوير ورفع كفاءة منطقة فاطمة الزهراء بحي الضواحي ومتابعة الأعمال الجارية، رافقه خلالها للواء أحمد قاسم رئيس حي الضواحي ودكتورة نور الهدى الجمال رئيس مجلس إدارة مؤسسة مشكاة نور والمهندسة أمل الألفي مدير وحدة تطوير العشوائيات والشركات المنفذة للأعمال.

واطلع المحافظ على حجم ومعدلات الأعمال التي تمت حتى الآن داخل منطقة فاطمة الزهراء، مستمعا لشرح تفصيلي من الجهات المختصة عن تفاصيل ومعدلات العمل، والذى وصل لمراحل متقدمة في مختلف الاتجاهات التي تشهد تطوير بالمنطقة.  

وأكد محافظ بورسعيد أن أعمال التطوير بالمنطقة شاملة للمرة الأولى ولم تشهدها منطقة فاطمة الزهراء منذ سنوات عديدة، مشددا على التنسيق بين كافة الجهات لضمان سرعة انجاز العمل على درجة عالية من الكفاءة، تماشيا مع أعمال التطوير التي شهدها حي الضواحي على كافة الأصعدة.

وتتضمن الخطة الشاملة للتطوير رصف الطرق الداخلية بالمنطقة، وتغيير نوازل الصرف الصحي وصيانة الأعمدة الكهربائية، وتركيب شبكة جديدة للصرف الصحي وتوصيل المياه، وزيادة الطابع التجميلي بالمنطقة، بالإضافة إلى مبادرات تعديل السلوكيات للحفاظ على ما يتم إنجازه، حيث أوضح المحافظ أن حي الضواحي حظى على نصيب كبير من أعمال التنمية مؤخرا، بما يليق بحياة المواطنين في محافظة بورسعيد.

استقبل محافظ أعضاء مجلس النقابة الأطباء وفد

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