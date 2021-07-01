السيطرة على مشاجرة دامية بين 3 عائلات بالمحلة بسبب خلافات الجيرة

تمكنت مباحث قسم ثالث المحلة الكبرى، من السيطرة على مشاجرة دامية تحولت إلى حرب شوارع بالسلاح الأبيض وزجاجات الملتوف بين عائلات طلب والسعداوى وجاد، في منطقة عرب الشوافعية.

تلقى اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم ثالث المحلة الكبرى، بورود بلاغات من أهالى عرب الشوافعية باندلاع مشاجرة دامية بالسلاح الأبيض بين عائلتي طلب والسعداوى مع عائلة جاد، بسبب خلافات الجيرة بينهم، وحدوث مشادات كلامية تطورت إلى حرب شوارع تبادلا الطرفان التراشق بزجاجات الملتوف والحجارة، أسفر ذلك عن إصابة 7 أشخاص بجروح وكدمات.

وعلى الفور انتقل اللواء محمد عمران مدير مباحث الغربية، والعميد خالد عبد الفتاح رئيس فرع البحث الجنائي بالمحلة وسمنود، والرائد محمد نصر رئيس مباحث قسم ثالث المحلة ومعاونيه ويرافقهم تعزيزات أمنية، إلى موقع الحادث، وتم السيطرة على المشاجرة، وضبط 27 متهم من الطرفين، وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها في ملاحقة باقي المتهمين الهاربين، كما تم السيطرة الأمنية على المنطقة وفرض كردون أمني، منعا لحدوث أي تطورات أخرى.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى العام لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، لعرضهم على النيابة العامة التي تتولى باقي التحقيقات.