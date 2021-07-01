الخميس 01 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط 3 أطنان أعلاف حيوانية مغشوشة قبل طرحها فى أسواق الغربية

حملة تموينية بالغربية
حملة تموينية بالغربية

نجحت مديرية تموين الغربية، بقيادة المهندس محمد أبوهاشم، في شن عدة حملات تفتيشية بدائرة محافظة الغربية، تنفيذًا لتعليمات وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، ومحافظ الغربية الدكتور طارق رحمي، بتشديد الرقابة التموينية على الأسواق ومكافحة جميع أساليب الغش التجاري، وضبط السلع الغذائية غير المرخصة بالأسواق وتكثيف الرقابة وضبط السلع مجهولة المصدر والمشتبه في صلاحيتها.

ونظمت مديرية التموين بالغربية، اليوم الخميس، حملة موسعة تمكنت خلالها من ضبط 3 أطنان أعلاف حيوانية، مجهولة المصدر ومغشوشة ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الحيوانى، داخل مدشة للأعلاف الحيوانية دون ترخيص، قبل طرحها للبيع فى الأسواق.

كان المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، قد تلقى تقريرا بتمكن الرقابة التموينية من ضبط 3 أطنان "أعلاف حيوانية" دون مستندات مجهولة المصدر، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستخدام الحيوانى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية ذات الأثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية والداجنة، بحوزة مالك مدشة للأعلاف الحيوانية بنطاق المحافظة، قبل طرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر بواقعة الضبط، وإخطار النيابة العامة لتجرى شئونها.

وفي حملات سابقة لمديرية التموين على مراكز ومدن وقرى المحافظة، تم ضبط 13500 عبوة أدوية ومستحضرات تجميل داخل مخزن غير مرخص بمركز طنطا، والتحفظ على المضبوطات، وحرر محضر رقم 20432 جنح مركز طنطا، وأخطرت النيابة لتتولي التحقيق.

كما تمكنت مديرية التموين بالغربية من ضبط 20 ألفا من الأسلاك الكهربائية غير المطابقة للمواصفات القياسية، داخل مصنع غير مرخص لإنتاج الأسلاك والكابلات الكهربائية، حيث تلقى المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرًا من الرقابة التموينية بالمديرية، بضبط 20 ألف أسلاك كهربائية دون مستندات مجهولة المصدر غير مطابقة للمواصفات القياسية "منتج نهائى"، مدون عليها علامات تجارية وهمية وغير مسجلة، بحوزة مالك مصنع لإنتاج الأسلاك والكابلات الكهربائية دون ترخيص بنطاق المحافظة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرر محضر بواقعة الضبط، وإخطار النيابة المختصة لتجري شئونها.

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