الخميس 01 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اعتبرته محاولة للإضرار بالرئيس السابق.. منظمة ترامب تندد بتوجيه الاتهام لمديرها المالي

ترامب
ترامب

استنكرت منظمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في بيان، اليوم الخميس، توجيه الاتهام المتوقع لمديرها المالي ألن وايسلبرج، معتبرة أنه محاولة للإضرار بالرئيس السابق.

وقال متحدث باسم الشركة العائلية للرئيس الأمريكي السابق، في البيان الذي نقله عدد من وسائل الإعلام الأمريكية "هذه ليست عدالة بل سياسة"، مضيفا أن المدعي العام في مانهاتن يطلق دعوى قضائية تتعلق بامتيازات منحت لموظف لن تفكر أي مصلحة للضرائب ولا محام آخر في رفعها".

- لائحة الاتهام تتضمن جنح ضريبية

ولم تكشف لائحة الاتهام ضد "وايسلبرج" بعد، لكن مصادر عدة لم تكشف نقلت وسائل الإعلام الأميركية تصريحاتها ذكرت أنه سيُتهم بارتكاب جنح ضريبية تتعلق بامتيازات عينية حصل عليها بصفته مديراً مالياً ولم يصرح بها للسلطات الضريبية.

وفي وقت سابق من اليوم، سلّم "وايسلبرج"، المقرب جدا من ترامب والذي كثيرا ما وُصف بأنه حافظ أسرار الشركة، نفسه في مكتب المدعي، وفق صحيفة واشنطن بوست.

وحضر وايسلبرج (73 عاماً) الموالي لترامب وعائلته، في وقت مبكر من صباح الخميس إلى مكتب المدعي العام في مانهاتن لتوجيه الاتهام إليه، حسب العديد من وسائل الإعلام الأمريكية.

- المدعي العام لم يؤكد توجيه الاتهام 

ولم يؤكد المدعي العام الديمقراطي سايروس فانس، الذي كان يحقق في الاختلاس المحتمل داخل منظمة ترمب منذ أكثر من عامين، أياً من هذه المعلومات.

ويُنتظر توجيه اتهامات لمؤسسة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ومديرها التنفيذي المالي، اليوم الخميس،  على خلفية جرائم ضريبية.

وستكون تلك أول اتهامات جنائية تصدر عن تحقيق استمر اكثر من عامين بدأه المدعي العام في مانهاتن، وتركز على حصول تزوير مالي مفترض من جانب منظمة ترامب

وألمحت تقارير نشرتها صحيفتا "نيويورك تايمز" و"واشنطن بوست"، إلى أن هيئة محلفين وجهت اتهامات للشركة ومسؤولها المالي ألن وايسلبرج، لكنها لم تكشف عن حيثيات تلك الاتهامات.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أنه من المتوقع أن يُتهم "وايسلبرج" ومنظمة ترامب بالتهرب الضريبي،  على خلفية مزايا جانبية، عندما يتم الكشف عن الاتهامات الخميس.

وكانت الصحيفة أول من أفاد عن الاتهامات الوشيكة نقلا عن جهات مطلعة على الملف.

وعكف مدعي مانهاتن سايروس فانس والمدعية العامة لولاية نيويورك ليتيشا جيمس على التحقيق في ما إذا كان "وايسلبرغ" ومسؤولون تنفيذيون آخرون قد تهربوا من دفع الضرائب فيما يتعلق بمزايا قدمت من منظمة ترامب، و تتضمن تلك المزايا أقساط مدارس خاصة وسيارات فاخرة وشقق، بحسب وسائل إعلام أمريكية.

الرئيس الامريكي منظمة استنكرت دونالد ترامب الاتهام

رئيس التحرير

وائل لطفي

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