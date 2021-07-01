فريق التدخل السريع بالغربية ينقذ مواطنًا تخلى أبناؤه عنه

نجح فريق التدخل السريع بمديرية التضامن بالغربية في إنقاذ مسن، وذلك عقب تلقيه شكوى من أهالى قرية شبرا اليمن، التابعة لمركز زفتى، بمحافظة الغربية، بوجود مسن عاجز تركه ابنه العاق بالشارع وترك البلد تاركًا خلفه والده العاجز معتمدًا على أن أهل القرية لن يتركوه.

وعلى الفور تم إخطار أمانى خالد النادرى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية، بالحالة، ووجهت فريق التدخل السريع بالمحافظة بسرعة التدخل لإنقاذ المسن، وعلى الفور تحرك فريق التدخل، بقيادة الدكتور خالد أبوالمجد رئيس فريق التدخل السريع ورئيس لجنة "مواطن بلا مأوى" الرئاسية بمحافظة الغربية، والدكتور رضا شاهين، عضو فريق التدخل ومأمور الضبطية القضائية بالمديرية، إلى مكان البلاغ.

وتبين أن المواطن م ع ع، يبلغ من العمر 67 عامًا، وأنه جليس على كرسى متحرك وأن أحد السكان بالمنطقة يوفر له مسكنا بالمجان، كما أن إحدى الجمعيات الخيرية توفر له الأطعمة، وهناك أحد أقاربه يتابعه حسب ما يسمح وقته، وتم متابعته لمدة عشرة أيام بمكان إقامته، وتبين للفريق أن المتابعة من أهل القرية غير كافية لخدمته، وعلى الفور تم التواصل مع المسئولين عن إدارة الأزمات بالمحافظة لتوفير سيارة اسعاف لنقله لمستشفى زفتى العام، وتم بالفعل نقله اليوم، وإجراء كافة الفحوصات الطبية الكاملة له، مع اتباع كافة الاجراءت الاحترازية للحماية من فيروس كورونا، كما تم تحليل عينات له خشية إصابته بفيروس كورونا، وتم التأكد من نتيجته السلبية.

وقام فريق التدخل السريع بالغربية بالتواصل مع إدارة الأزمات لتوفير سيارة اسعاف لنقل المسن الى مؤسسة المسنين والعجزة بطنطا، اليوم الخميس، بعد التنسيق مع الدكتورة ايمان بسيونى، مديرة مؤسسة العجزة وكبار السن بطنطا، وقامت سيارة الاسعاف بنقل المسن للدار، يرافقه الدكتور رضا شاهين، والذى رافق المسن من مستشفى زفتى العام إلى مكان إيداعه بطنطا بمؤسسة المسنين والعجزة بكفر عصام، وتم إيداعه بها وسط حالة من الرضا للمسن وأهل القرية الذين وجهوا الشكر للقائمين على المبادرة.

شؤون الغربية

فريق التدخل السريع بالغربية

فريق التدخل السريع بالغربية

فريق التدخل السريع بالغربية

فريق التدخل السريع بالغربية

فريق التدخل السريع بالغربية

فريق التدخل السريع بالغربية