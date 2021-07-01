بالخطوات.. كيفية الاستعلام عن الرقم التأميني للحصول على المعاش

يعتبر الرقم التأميني هو المدخل الرئيسي لنظام المعلومات بالهيئة من ميلاد الشخص ويستمر حتى استحقاق المعاش ويكون لكل مواطن رقمتأميني واحد فقط لذا يتوجب على كل مواطن معرفة كيفية الاستعلام عن الرقم التأميني الخاص به للوصول لكافة احتياجاته بسهولة، ونقدم في التقرير التالى مجموعة من المعلومات عن كيفية الحصول على الرقم التأميني.

الاستعلام عن الرقم التأميني

يتم الاستعلام عن الرقم التأميني من خلال الموقع الإلكتروني أو الاتصال بالخط الساخن 16217 وفي حال عدم الاستدلال عن الرقم التأميني يتم التقدم لأقرب مكتب تأمينات بأصل شهادة الميلاد المميكنة للاطلاع وصورة ضوئية للتسجيل من خلالها.

ويقوم الموظف المختص بالاستعلام عن الرقم التأميني بقاعدة المعلومات بالحاسب:

في حالة وجود رقم تأميني سبق تسجيله سيتم إبلاغك به.

​في حالة عدم وجود رقم تأميني مسجل يتم تسجيل رقم تأميني وإبلاغك به.

مواعيد صرف معاشات شهر يوليو 2021

بدأت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، اليوم الخميس، صرف معاشات يوليو بالزيادة الجديدة التي تبلغ 13% بنسبة تكلفة سنوية 31 مليار جنيه، وسط إجراءات احترازية مشددة.

وأضافت الهيئة، أن من يتقاضى راتب 1000 جنيه، تصل قيمة الزيادة إلى 130 جنيها، وبالنسبة لمن يتقاضى راتبًا 2000 جنيه، فإن قيمة الزيادة تُقدر بنحو 260 جنيهًا.

وفيما يخص من يتقاضى مبلغ 3000 جنيه، فإن قيمة الزيادة تصل لنحو 390 جنيهًا، ومن يتقاضى 4000 جنيه، فإن قيمة الزيادة 520 جنيهًا، أما من يتقاضى 5000 جنيه، فإن قيمة الزيادة 650 جنيهًا، ومن يتقاضى الـ6000 جنيه، فإن قيمة الزيادة 780 جنيهًا.

وبالنسبة لمن يتقاضى راتبًا 7000 جنيه، فإن قيمة الزيادة تصل لنحو 910 جنيهات، أما من يحصل على راتب 8000 جنيه فيما أعلى، فإن قيمة الزيادة 1053 جنيها.

وقال اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي، إن الزيادات السنوية بحديها الأدنى والبالغ 117 جنيهًا والأقصى البالغ 1053 جنيهًا تستحق لجميع أصحاب المعاشات والمستحقين للمعاش من الورثة قبل نهاية شهر يوليو، والبالغ عددهم ما يقارب من 10.5 مليون مواطن.