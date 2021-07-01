بعد تطبيق أسعار الكهرباء الجديدة.. 13 نصيحة هامة لتوفير استهلاك الكهرباء

بدأت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تطبيق أسعار الكهرباء الجديدة للعام المالي 2021/2022 من اليوم الخميس، وفقا لخطة رفع الدعم التي تم الإعلان عنها العام الماضي، ومن المقرر أن تنتهى فى يوليو 2025، وترصد "الدستور" في السطور التالية، عدة نصائح هامة لتوفير استهلاك الكهرباء.

نصائح لتقليل فاتورة الكهرباء

1- الاعتماد على الإضاءة الطبيعية في وقت النهار وتقليل استخدام المصابيح بقدر الإمكان، من خلال ترك نوافذ الحجرة مفتوحة وسوف يساعد ذلك على تقليل استهلاك الكهرباء.

2- عد ترك الفيشة في الكهرباء.

3- فصل أجهزة الكمبيوتر واللاب توب بشكل كامل من الكهرباء، فعدم فصلها يستهلك طاقة كهربائية، أو من شاحن البطارية في حالة اللاب توب.

4- ونظرا للصيف والاعتماد على التكيف يجب الحرص على تغيير الفلاتر وتنظيفها حتى لا تتراكم الأتربة في الفلتر، حتى لا يؤدي إلى التقليل من كفاءة التكييف.

5- فصل الأجهزة ذات العداد أو "التايمر" مثل الميكرويف، حيث أنها تستهلك قيمة عالية من الكهرباء..

6- تشغيل غسالة الأطباق مرة واحدة في نهاية اليوم.

7- تجنب فتح الفرن أكثر من مرة عند تحضير الطعام، لأن ذلك يخفض درجة الحرارة مما يستهلك طاقة أكثر.

8- ترتيب الأطعمة داخل الفريزر ووضعها بجانب بعضها لملء الفراغات، لتجنب إهدار الفريون مما يستهلك كهرباء أقل.

9- يجب أن تكون درجة حرارة مياه السخان أقل من 55 درجة، حتى لا تزيد من نفقات استهلاك الطاقة الكهربائية.

10- استخدام ميزان الحرارة المبرمج وهو جهاز تتم برمجته لإيقاف، أو تخفيض، أو رفع درجة الحرارة تلقائيًّا في الغرف الفارغة أو التي يكون فيها الأشخاص نائمين، دون الحاجة إلى التحكّم بنظام التكييف أو التدفئة يدويًّا مما يوفر الطاقة.

11- استغلال الإضاءة الطبيعية، واستخدام الألوان الفاتحة في الحوائط والأسقف لكي تعطي الإضاءة الطبيعية إنارة أكثر في المنزل.

12- عدم ترك المشترك الكهربائي متعدد الأسلاك في مفتاح الكهرباء دون استخدامه.

13- استخدام اللمبة الليد الموفرة .

