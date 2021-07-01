الخميس 01 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

استقالة مجمعة لأمانة التواصل السياسى بحزب الحركة الوطنية المصرية

حزب الحركة الوطنية
حزب الحركة الوطنية

تقدمت أمانة التواصل السياسي بحزب الحركة الوطنية المصرية باستقالة مجمعة من الحزب.

وجاء نص الاستقالة كالتالي: " أنه نتيجة لما يشهده الحزب من سياسات تخالف قيمنا وقواعد العمل السياسي وتضر بالوطن وما شهدناه خلال الأشهر الماضية من ممارسات خاطئة نربأ أن نكون جزءا من كيان يدعمها".

 

وكان تقدّم عدد من أعضاء هيئة مكتب أمانة مركز ومدينة منيا القمح بحزب «الحركة الوطنية المصرية»، اليوم الخميس، باستقالتهم، مسببين ذلك بوجود سياسات تخالف قيمنا وقواعد العمل السياسي وتضر بالوطن.

وجاء في نص الاستقالة: «رئيس الحزب، السيد اللواء رءوف السيد علي، نتقدّم نحن أعضاء هيئة مكتب أمانة مركز ومدينة منيا القمح ومشتول السوق بمحافظة الشرقية بالاستقالة من الحزب، وذلك لما نشهده من سياسات تخالف قيمنا وقواعد العمل السياسي وتضر بالوطن، وما شهدناه خلال الأشهر الماضية من ممارسات خاطئة، نربأ أن نكون جزءًا من كيان يدعمها».

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