دول رابطة «آسيان» تسعى للحصول على لقاحات كورونا من مصادر مختلفة

تسعى الدول الأعضاء برابطة دول جنوب شرق آسيا (اسيان)، منها ميانمار وماليزيا والفلبين وتايلاند وإندونيسيا، بشكل نشط للحصول على لقاحات فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) من مصادر مختلفة.

وذكرت صحيفة (جاكرتا بوست) الإندونيسية، أن ميانمار تجري مفاوضات لشراء 7 ملايين جرعة من لقاح (سبوتنيك) الروسي، بعد أن كانت تخطط في البداية لشراء مليوني جرعة.

وقال رئيس المجلس العسكري في ميانمار أونج هلاينج إن هذه الخطوة تهدف إلى مواجهة موجة جديدة من عدوى كورونا في البلاد.

وأوضح هلاينج، الذي عاد حديثا من زيارة إلى روسيا، أن الهند، التي قدمت في البداية الجزء الأكبر من اللقاحات إلى ميانمار، لم تعد قادرة على توفير المزيد من الجرعات بسبب تفشي الفيروس بها بشكل كبير.

وفي الوقت نفسه، ستحصل ماليزيا على مليون جرعة من لقاح (أسترازنيكا) التي تقدمها اليابان، فضلا عن مليون جرعة أخرى من لقاح (فايزر- بيونتيك) مقدمة من الولايات المتحدة.

كما وافقت اليابان على التبرع بكميات مماثلة من لقاح (أسترازنيكا) للفلبين وتايلاند وإندونيسيا.

وأشارت الصحيفة إلى أن سنغافورة وتايلاند والفلبين من بين الدول التي سعت أو وقعت على صفقات من أجل الحصول على لقاح (موديرنا) أو بدأت بالفعل في تلقي جرعات من اللقاح.

أعراض الإصابة بكورونا

تتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة (ARDS) قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وصدمات إنتانية، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

ترتيب إصابات كورونا عالميا

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وأضافت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد- 19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا وإندونيسيا والمكسيك وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.