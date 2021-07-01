نائب محافظ القاهرة يتفقد مبنى حى الزيتون.. ويوجه بتسهيل الإجراءات على المواطنين

أجرى الدكتور حسام الدين فوزي نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، قبل قليل، جولات بأحياء المنطقة الشمالية لمتابعة سير العمل.

وتفقد نائب المحافظ مبنى حي الزيتون، بحضور رئيس الحي، لمتابعة سير انتظام العمل والتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.

ووجه نائب المحافظ بضرورة الانتهاء من الأعمال للمواطنين دون تعطيل، والعمل على تيسير كافة الإجراءات عليهم.

كان نائب المحافظ للمنطقه الشمالية تفقد أمس، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمجمع الأحياء لمتابعة سير العمل فى إطار المنظومة الجديدة.

وأكد نائب المحافظ خلال جولته على موظفي الخدمة بتسهيل الإجراءات على المواطنين وحسن المعاملة واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.

واطلع نائب محافظ على سير العمل داخل المركز التكنولوجي وأبرز ما يقدمه من خدمات.

جولة نائب محافظ القاهرة

جولة نائب محافظ القاهرة

جولة نائب محافظ القاهرة

جولة نائب محافظ القاهرة

جولة نائب محافظ القاهرة