المدير المالي لشركة ترامب يسلم نفسه للسلطة القضائية بنيويورك

سلّم المدير المالي لمنظمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ألين فايسلبيرج، للسلطات القضائية في نيويورك قبل التوجيه له بالاتهامات ضده وضد شركة ترامب.

وشوهد فايسلبرج وهو يدخل قاعة المحكمة في مانهاتن مع محاميه حوالي الساعة 6:20 صباحا، بحسب التوقيت المحلي.

ومن المتوقع أن يعلن المدعون العامون في نيويورك، اليوم الخميس، عن أول لائحة اتهام جنائية في تحقيق استمر عامين في ممارسات دونالد ترامب التجارية، متهمين شركته التي تحمل الاسم نفسه وفايسلبرغ بارتكاب جرائم ضريبية تتعلق بالمزايا الإضافية للموظفين.

وهذه أول اتهامات جنائية ضد منظمة الرئيس الأمريكي السابق ترامب منذ أن بدأ المدعون العامون التحقيق فيها قبل 3 سنوات.

وفي وقت لاحق، اعتبرت منظمة ترامب، وهي شركة قابضة مملوكة من العائلة تمتلك نوادي للغولف وفنادق وعقارات فاخرة، اتهامها في قضايا جنائية "سياسيًا" ويهدف إلى الإضرار بدونالد ترامب.

وكانت مصادر إعلامية قالت الأربعاء، إن هيئة محلفين كبرى في مانهاتن رفعت لوائح اتهام جنائية ضد منظمة ترامب ومديرها المالي ألين فايسلبرج.

وستبقى لوائح الاتهام ضد كليهما مختومة حتى بعد ظهر اليوم الخميس، بتوقيت نيويورك، مما يترك التهم المحددة غير معروفة.

غير أن عدة مصادر قالت إن التهم تتعلق بمزاعم عدم دفع الضرائب على المزايا الممنوحة للمديرين التنفيذيين في منظمة ترامب.

وقالت مصادر: إن من المتوقع أن يتم استجواب منظمة ترامب.

وكانت قد أفادت صحيفة وول ستريت جورنال أن منظمة ترامب ومديرها المالي ألين فايسلبيرج سيتهمان بجرائم متعلقة بالضرائب من قبل مكتب المدعي العام لمنطقة مانهاتن يوم غد الخميس.

وفايسلبيرج الذي يشكل موضوع تحقيق ضريبي جنائي من قبل مكتب المدعي العام لمنطقة مانهاتن سايروس فانس جونيرو، يبحث المدعون العامون فيما إذا كانت الفوائد الممنوحة له وللمديرين التنفيذيين الآخرين ممثلة في نظام حفظ السجلات المالية للشركة وما إذا كانت الشركة قد دفعت ضرائب على تلك الفوائد.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز في وقت سابق أن التحقيق حول فايسلبرج دخل مراحله النهائية، وأن هيئة محلفين كبرى تستمع إلى أدلة ضده منذ فترة طويلة، كما حصل المدعون على إقراراته الضريبية الرسمية.

يذكر أن هذه ستكون أول اتهامات جنائية ضد شركة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب منذ أن بدأ المدعون العامون التحقيق فيها قبل ثلاث سنوات.