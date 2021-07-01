ارتفاع نسبة تعاملات الأفراد بالبورصة إلى 24%

قال الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة، إن تعاملات الأفراد ارتفعت بنسبة 24% خلال الفترة الحالية، مقارنة بـ10% فقط في فترات سابقة.

وأضاف "فريد"، في تصريحات صحفية، أن ارتفاع تعاملات الأفراد امتدت أيضًا على المستوى العالمي، نتيجة ارتفاع حجم السيولة التي ضختها الدول على خلفية جائحة كورونا، بالإضافة إلى التطور التكنولوجي الواضح، ذلك الذى ساهم في إيصال المستثمرين للأسواق بشكل أسرع، مشيرًا الى وجود بعض التحديات التي من شأنها جذب المزيد من الأفراد غير مدركين أهمية التعامل في أسواق المال أو للتعامل والاستثمار فيه من خلال صناديق استثمار أو مؤسسات للاستفادة من أسواق الأسهم، ومدى إدراكهم للتعامل مع تذبذبات وتقلبات الأسواق.

وأشار رئيس مجلس إدارة البورصة إلى أن عملية قيد الشركات بالبورصة، تأثرت بالفعل خلال السنوات الماضية، تلك النقطة التي أعطت إشارة لإدارة البورصة بسرعة التحرك والتعامل مع ذلك الأمر بشكل غير تقليدي، فضلًا عن وضع خطط واستراتيجيات لاستهداف شركات بعينها تلك التي تمتلك من المقومات ما يؤهلها للقيد وعلى رأسها الربحية.

وأوضح أن الشركات التي يتم شطبها من جداول البورصة المصرية، سواء شطبا إجباريا أو شطبًا اختياريا، كان مآلها الشطب، نتيجة عدد من العوامل ابرزها تراكم الخسائر لتلك الشركات، أو انخفاض نسبة الأسهم المطروحة للتداول الحر، وبالتبعية فإن الأمر يرتبط بالكيف وليس بالكم.

وفسر ذلك بأن النتائج تأتى دائما ليست وفقا لأعداد الشركات المطروحة، ولكن أيضا لوجود شركات يستطيع المستثمر الصغير الاستثمار فيها، شريطة أن تتوافق مع قواعد القيد في الأسواق، وأيضًا أن تكون ملتزمة بضوابط تحترم المستثمرين على مستوى الإفصاحات، موضحًا أن البورصة تطرق جميع الأبواب لتحسين أداء السوق.