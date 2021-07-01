الخميس 01 يوليو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

جامعة أسيوط: انخفاض حالات المرضى المصابين بالكورونا إلى 17 مريضًا فقط

الدكتور علاء عطية
الدكتور علاء عطية

أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، استمرار انخفاض معدلات المرضى المصابين بفيروس كورونا، التي تستقبلهم مستشفيات أسيوط الجامعية، والتي تعمل حاليا على علاج 17 حالة فقط، تتضمن 9 مرضى بين البالغين، و8 حالات لأطفال تحت سن 15 سنة.

وشدد رئيس جامعة أسيوط على ضرورة التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية المنصوص عليها للحد من انتشار الفيروس بين الأفراد، والحرص على تلقي اللقاح المضاد للفيروس، وذلك مما يساعد على تقليل خطورة الإصابة واستمرار انخفاض معدلاتها.

وأوضح الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب، ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية، أن حالات الإصابة بين البالغين تبلغ 9 حالات فقط بالمستشفى الجامعي الرئيسي تتضمن 4 حالات مستقرة، وحالتين بالعناية المركزة إلى جانب 3 حالات على أجهزة التنفس الصناعي.

أما الأطفال المصابون بفيروس كورونا فكشف الدكتور علاء عطية عن استمرار الارتفاع النسبي في عدد الحالات والتى تبلغ حاليا 8 حالات، وفق آخر تقارير مستشفى الأطفال الجامعى ليبلغ عدد الأطفال المترددين عليها منذ بدء الجائحة 47 مصاب، مشيرا إلى استقرار الوضع الصحي للأطفال الثمانية.

كان اللواء عصام سعد محافظ أسيوط قد ناشد المواطنين الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية ومنع التجمعات وارتداء الكمامات والالتزام بالقرارات الصادرة في هذا الشأن، تجنبا لنشر العدوى بفيروس كورونا المستجد والإسراع في التسجيل علي الموقع الخاص بوزارة الصحة والسكان www.egcovac.mohp.gov.eg للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد وبموجب التسجيل يتم تحديد الأيام المخصصة للحصول على جرعة اللقاح وذلك من خلال الخط الساخن 15335.

وأعلن عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفورى مع أي حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع وهي رقم (2135603/ 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873) بالإضافة إلى رقم غرفة الأزمات والطب الوقائي بمديرية الصحة بأسيوط (01060603745).

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