الخميس 01 يوليو 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

الحماية المدنية بمطروح تسيطر على حريق سيارة مواد بترولية بالطريق الإقليمى

صور من الحدث
صور من الحدث

تمكنت قوات الحماية المدنية بمطروح من إخماد النيران المشتعلة في سيارة مواد بترولية سعه 50 طنًا، حيث أسفر الحريق عن إصابة السائق، وتم على الفور نقله إلى مستشفى العلمين النموذجي.

وقال مصدر أمني بمطروح، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن نجدة مطروح تلقت بلاغا يفيد باشتعال النيران في سيارة مواد بترولية بالطريق الإقليمي المتجه إلى مطروح، وعلى الفور تم الدفع بـ5 سيارات إطفاء تحت إشراف العميد محمد باسم مدير إدارة الحماية المدنية بمطروح.

وأوضح أن الإطار الأمامي للسيارة انفجر، مما أدى إلى انحرافها خارج الطريق بمسافة 500 متر، واشتعلت السيارة، وتم على الفور إخماد الحريق، ونقل المصاب إلى مستشفى العلمين النموذجي.

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