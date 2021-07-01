قبل الحملة القومية لتجميع البلازما.. تشكيل مجلس مراقبة عمليات الدم

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بدء الحملة القومية لتجميع البلازما لأغراض التصنيع 15 يوليو المقبل، مشيرة إلى أن تصنيع مشتقات البلازما يستلزم تقنية عالية تعد الأعلى في العالم ضمن مجال المواد الحيوية والبيولوجية، موضحة أنه لا توجد دولة في المنطقة أو في أفريقيا تقوم بهذا النوع من التصنيع، «هناك دول قليلة للغاية حول العالم هي التي تمكنت منه فقط».

وبالتزامن مع الاتجاه نحو تصنيع البلازما ومشتقاتها، صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 8 لسنة 2021، بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، وذلك في الشهور الماضية.

ويهدف القانون الجديد إلى تحقيق المعادلة الصعبة في فتح آفاق مستقبلية للاكتفاء الذاتي كمشروع قومي ثم التصدير للبلازما سواء في حالتها كمادة خام أم في صورة مشتقاتها كمستحضرات حيوية بكافة أنواعها أو بعض منها.

ونصت المادة السادسة من القانون على أنه ينشأ بالوزارة المختصة مجلس لمراقبة عمليات الدم، برئاسة الوزير المختص أو من ينيبه، وعضوية كل من:

1-مدير عام خدمات نقل الدم القومية بالوزارة المختصة مقررا.

2- ممثل عن وزارة الدفاع يرشحه وزير الدفاع.

3- ممثل عن وزارة الداخلية يرشحه وزير الداخلية.

4- ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يرشحه وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

5- أمين المجلس الاعلى للمستشفيات الجامعية.

6- ممثل عن هيئة الشراء الموحد يرشحه رئيس الهيئة.

7- ممثل عن هيئة الدواء المصرية يرشحه رئيس الهيئة.

8- ممثل عن الهيئة العامة للتأمين الصحي يرشحه رئيس الهيئة.

9- مدير الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص الطبية بالوزارة المختصة.

10- مدير الإدارة العامة لشئون الدم ومشتقاته بالوزارة المختصة.

11- ممثل عن بنوك دم الهلال الأحمر المصري يرشحه وزير التضامن الاجتماعي.

12- ممثل عن مراكز الدم الخاصة يختار الوزير المختص.

13- اثنين من ذوي الخبرة يختارهما رئيس مجلس الوزراء بعد عرض الوزير المختص.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتسمية مجلس مراقبة عمليات الدم.