الخميس 01 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الزراعة»: تنفيذ دورة زراعة أنسجة النخيل و3 مدارس حقلية بالوادي الجديد

دورة نخيل البلح
دورة نخيل البلح

كلف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية ‏و المعمل المركزي لأبحاث النخيل ، بتنفيذ ‏  دورة في أساسيات زراعة أنسجة نخيل البلح.

وافتتح الدكتور عادل عبد العظيم وكيل مركز البحوث الزراعية للإرشاد والتدريب والدكتور عز الدين جاد مدير المعمل المركزي للأبحاث وتطوير النخيل، الدورة ‏حيث تناولت الدورة موضوعات التعريف بمعمل زراعة الأنسجة والأجهزة العملية، البيئات المغذية، وكيفية عمل البيئات، وطرق إكثار النخيل في زراعة الأنسجة، والعوامل المؤثرة على الإكثار، وكيفية نقل النباتات، ومعوقات إنتاج النخيل بزراعة الأنسجة كيفية زراعة الفسائل داخل المعمل، وإكثار النخيل بالبراعم الزهرية، والعوامل المؤثرة على نجاح أو فشل عملية الأقلمة.
وفي سياق متصل نظم المعمل المركزي للأبحاث وتطوير النخيل 3 مدارس حقلية في مدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد لتوعية المزارعين على أهمية عمليات خدمة النخيل المختلفة وتأثيرها على زيادة الإنتاجية وتحسين جودة الثمار وأهمية ذلك في تحقيق أفضل عائد اقتصادي وذلك بالتعاون مع مديرية الزراعة بالوادي الجديد وبحضور السادة المهندسين الزراعيين بالأدارات الزراعية والأرشاد الزراعي وكان مضمون هذه المدارس شرح مفصل عن أهمية عمليات الخدمة الأرضية والرأسية السليمة التى تجرى على نخيل البلح وكيفية اجرائها ومدى تأثيرها الإيجابي على المحصول على النحو التالي:- ‏توجيه المزارعين إلي استخدام طرق الري الحديث مثل الري بالتنقيط حرصا علي ترشيد كمية المياة المستخدمة في الري و الإهتمام بعملية التسميد، و‏التدريب علي عملية التقويس في نخيل البلح  وتوضيح أهميتها مع تصحيح  بعض المفاهيم الخاطئة المتبعة.وشرح أهمية عملية التكميم وتأثيرها في المحافظة على جودة الثمار بإستخدام أفضل أنواع الأغطية (الشكاير،وكذا  ‏شرح لكيفية فصل الفسائل وتجهيزها للزراعة في المشتل. شرح لطرق مكافحة سوسة النخيل الحمراء  مع توضيح أهم أسباب الإصابة والممارسات الزراعية الخاطئة المتسببة في إنتشار الإصابة.

الزراعة معمل النخيل ينتهي تنفيذ دورة زراعة أنسجة وينظم حماية مدارس حقلية بمحافظة الوادي

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