الخميس 01 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

جامعة بنها: 2 مليون جنيه مكافآت النشر العلمى الدولي لأعضاء هيئة التدريس

رئيس جامعة بنها
رئيس جامعة بنها

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوى القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، أن مجلس الجامعة قد اعتمد فى جلسته الأخيرة مكافآت النشر العلمى الدولى بقيمة 2 مليون، وذلك فى إطار تحفيز اعضاء هيئة التدريس لتحسين مؤشرات البحث العلمي بالجامعة.

وقال القائم بأعمال رئيس الجامعة أن البحوث العلمية التي تحمل اسم الجامعة، تعد أحد أهم مؤشرات الجودة والتميز في مجال تصنيفها محليا وإقليميا ودوليا، الذي ظهر تأثيره واضحا في الإصدارات الأخيرة لتصنيف شنغهاي للموضوعات والتايمز البريطاني لمؤسسات التعليم العالي باصداراته المختلفة.

وأضاف "الجيزاوي" أن الجامعة، تعطي دائما البحث العلمي، اهتماما كبيرا باعتباره أحد ركائز الإبداع والابتكار، وإنماء المعرفة وإثرائها ونشرها، والسعي لتوظيفها لحل المشكلات المختلفة التي يواجهها المجتمع والقطاع الصناعي مشيرا الى ان جامعة بنها حريصة على أن يكون البحث العلمي ضمن السياقات الصحيحة والملائمة، التي تفجر طاقات المجتمع وتحل مشكلاته المختلفة. 

واشار الى أن جامعة بنها، تسعى دائما على تحسين مخرجاتها الأكاديمية والبحثية والمجتمعية وعلى ربط البحث العلمي بالصناعة واحتياجات المجتمع، كما تحرص على ربط خطتها الاستراتيجية و البحثية بالاهداف الاستراتيجية للدولة والخطة الاستراتيجية للتكنولوجيا والعلوم والابتكار و رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

وفى سياق متصل كرم مجلس جامعة بنها برئاسة الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بعمل  رئيس جامعة بنها الدكتورة هالة حلمي زايد عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي وذلك لانتهاء فترة عمادتها للكلية وتقديرًا لما بذلته من جهد وعطاء طوال فترة عمادتها للكلية علي مدار 6 سنوات متتالية.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الجامعة، الذي عقد برئاسة "الجيزاوي" وحضور الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور جمال سوسه المشرف علي قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وشرين شوقي أمين عام الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء المجلس والأمناء المساعدين.

وقدم الجيزاوي وأعضاء مجلس الجامعة خلال الجلسة الشكر للدكتورة هالة زايد على ما قدمته للجامعة وكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي خلال مسيرتها العلمية، مؤكدين أنها قادت مهمة إدارة الكلية بنجاح واقتدار خلال توليها عمادة الكلية.

كما وجه القائم بأعمال رئيس الجامعة التهنئة للدكتور كرم عبد الغني القائم بعمل عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي متمنيا له التوفيق في مهامه الجديدة

التعليم العالي المجتمع جامعة بنها جلسته الأخيرة أعضاء هيئة التدريس رئيس جامعة بنها ناصر الجيزاوى قطاع خدمة المجتمع

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