شذى معتز ..فتاة عشرينية تعشق التريكوه وتُبدع فيه (صور)

أبدعت شذى معتز، التي تبلغ من العمر 21 عامًا، في استخدام خيوط التريكوه لعمل "بلوفر" بأشكال وألوان مختلفة تحاكي الدول الأوروبية، فسارت شذى على خطى العمة والجدة لتكن بارعة في استخدام الخيوط ونسجها لتجد في النهاية قطعة تطفئ نار شغفها نحو موهبتها.

قالت شذى معتز، الطالبة بكلية الآثار قسم الترميم، إن أول ما صنعته باستخدام التريكوه كان "اسكارف" قامت بصنعه في العام الثاني من الجامعة، ومن ثم قامت بتصميم بلوفر شتوي بمساعدة عمتها وذهبت إلى الكلية وهي ترتديه، وعلى الفور انهالت عليها عبارات الثناء، على موهبتها وقدرتها لنسج القماش دون خطأ واحد وبالفعل هذه هي كانت الخطوة الأولى بالنسبة لها.

وأضافت معتز خلال حوارها مع "الدستور" أنها في هذا التوقيت أخذت جرعة من التشجيع للاستمرار فقامت بالذهاب للأزهر لشراء الخيوط بالجملة، وبدأت المشروع بعدد 7 بلوفرات وبالفعل تم بيعهم وعن شعور أول أموال بمجهودها قالت: "شعرت وكأني سيدة أعمال تعمل وتجني نتيجة مجهودها، كنتُ في أسعد أيام حياتي على الإطلاق".

وأوضحت شذى: ومن ثم بحثت عبر اليوتيوب حول فيديوهات أقوم من خلالها بتعلًم الحركات الجديدة في التريكوه وكيفيه تطوير العمل الخاص بي، بالإضافة إلى نصائح العمة والجدة التي لا أزال أعمل بها إلى الآن، ومن ثم تشجيع أهلي وأصدقائي.

وعن الوقت الخاص بالبلوفر قالت: بالطبع الأمر لا يكون سهل أطول وقت للبلوفر الواحد من أسبوع لعشرة أيام على الأكثر خاصة خلال ذهابي للكلية وحضور المحاضرات، ويتوقف التوقيت بحسب الحجم وشكل البلوفر.

وأوضحت أن ألوان موضة الشتاء للبلوفر لهذا العام هي الأبيض، النبيتي، الرصاصي، الأخضر، الأحمر ، والألوان الفاتحة في العموم.

ونصحت العديد من الفتيات والشباب بضرورة الإيمان بموهبتهم وتنميتها من خلال البرامج والفيديوهات عبر الإنترنت وإذا توفر الحصول على كورسات معتمدة لا يتم التردد في ذلك.

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