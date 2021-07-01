الخميس 01 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مطار مرسى علم يستقبل 32 رحلة سياحية من التشيك

مطار مرسى علم
مطار مرسى علم

يستقبل مطار مرسى علم الدولي، 32 رحلة جوية سياحية قادمة من دولة التشيك بمرحلتي السفر والوصول، في إطار حرص وزارتى السياحة والطيران المدني على زيادة تنشيط الحركة السياحية الوافدة إلى البلاد.

وكانت السلطات المختصة بمطار مرسى علم الدولي قد تلقت إخطارات تفيد بانطلاق ووصول 102 رحلة جوية سياحية مباشرة وغير مباشرة دولية وداخلية خلال الأسبوع الجاري، حيث تم إعلان حالة الاستعدادات القصوى لتقديم الخدمات والتسهيلات والتيسيرات اللازمة لتلك الوفود السياحية مختلفة الجنسيات.

ومن المتوقع أن يشهد مطار مرسى علم الدولي كثافة في الحركة الركابية والجوية متنوعة الجنسيات، خاصة مع بدء الفصل الصيفي، والذي يشهد كثافة في معدلات التشغيل.

وتشهد المطارات ذات المقاصد المصرية خلال الآونة الأخيرة زيادة ملحوظة في معدلات التشغيل رغم الظروف الصحية الراهنة التي تجتاح العالم، خاصة مع بدء العديد من دول العالم في عمليات التطعيم بلقاحات كورونا، ما يسهل عمليات التنقل والسفر بين الدول خلال الفترة المقبلة، خاصة مع بدء حلول الفصل الصيفي.

وأوضحت أن المطارات تلتزم بتطبيق قرار الحكومة الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج باستثناء القادمين من اليابان- الصين- تايلاند، أمريكا الشمالية والجنوبية- كندا ومطارات لندن هيثرو- باريس- فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرًا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات.

واختتمت بأنه يمكن للقادمين مباشرةً إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور وصولهم المطار مقابل 30 دولارًا حال عدم إحضارهم الشهادة معهم، في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.

رحلات مطار مرسى علم اخبار مطار مرسى علم تنشيط السياحة وزارة الطيران وزارة السياحة

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وائل لطفي

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