الخميس 01 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

غدًا.. عرض مسرحية «ليلة العمر» لنجوم مسرح مصر على «MBC مصر»

مسرحية ليلة العمر
مسرحية ليلة العمر

تعرض قناة "MBC مصر"، غداً "الجمعة" في تمام الثامنة مساءً أحدث عروض "مسرح مصر"، حيث تعرض المسرحية الكوميدية "ليلة العمر".

 

أحداث مسرحية ليلة العمر 

مسرحية "ليلة العمر"، تدور أحداثها في أجواء غير تقليدية حول محاولة بعض المساجين الهروب بالاختفاء داخل قاعة أفراح يتصادف وجود حفل زفاف بها مما يسبب لهم مشاكل عديدة ويفجر الكثير من المواقف الكوميدية الضاحكة.

 

أبطال مسرحية" ليلة العمر" 

ويشارك في بطولة المسرحية بالإضافة للفنان أشرف عبد الباقي مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا، منهم علي ربيع، ومُصطفى خاطر، ودينا محسن "ويزو"، ومحمد أسامة "أس أس"، وحمدي الميرغني، ومحمد عبد الرحمن، ومحمد انور، وكريم عفيفي، وإسراء عبد الفتاح، وسارة درزاوي، وإبرام سمير، وحامد محمد، ومحمد توب، وبيشوي طاهر، ومن تأليف وإخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تليفزيوني سعيد حامد.

 

موعد عرض مسرحية ليلة العمر

تُعرض مسرحية "ليلة العمر" من عروض "مسرح مصر" على قناة "MBC مصر" الجمعة 2 يوليو 2021 الساعة 8:00 مساءً.

على جانب اخر يستعد النجم الكبير أشرف عبد الباقي ونجمي مسرح مصر الفنان علي ربيع والفنان حمدي الميرغني لبدء تصوير الفيلم السينمائي الجديد “زومبي على جنبي” منتصف شهر يوليو الجاري بعد انتهاء كافة التحضيرات الخاصة بالعمل من تحديد أماكن التصوير وترشيح باقي أبطال الفيلم الذي يجمع نجمي مسرح مصر على ربيع وحمدى الميرغنى لأول مرة بالنجم أشرف عبد الباقي في السينما ووقع اختيار الشركة المنتجة على الفنانة الشابة هاجر أحمد لتقوم بدور البطولة النسائية في الفيلم بعد النجاح الذى حققته امام الفنان علي ربيع في مسلسل “أحسن أب” الذي عرض في موسم رمضان الماضي. 

 فيلم "زومبي على جنبي " من بطولة على ربيع وحمدى الميرغنى وأشرف عبد الباقي وكريم عفيفي وهاجر أحمد وعارفة عبد الرسول ومحمد محمود وتأليف هشام ابو المجد وأمين جمال وإخراج عمرو صلاح وتدور فكرته في إطار كوميدي حول مصاصي الدماء. 

مسرحية ليلة العمر مسرح مصر موعد عرض مسرحية ليلة العمر اشرف عبد الباقي MBC

رئيس التحرير

وائل لطفي

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