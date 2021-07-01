الخميس 01 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الوكالة الأوروبية للأدوية: يمكن الحماية من «دلتا» بجرعتى لقاح

لقاح كورونا
لقاح كورونا

أعلنت الوكالة الأوروبية للأدوية، اليوم الخميس، عن جرعتين من لقاح مضاد لـ"كوفيد- 19" تحميان من المتحورة دلتا لفيروس كورونا المستجد سريعة الانتشار.
وقال مسئول استراتيجية اللقاح في الوكالة ماركو كافاليري، خلال مؤتمر صحفي، إن "المعطيات النابعة عن أدلة واقعية تظهر أن جرعتين من لقاح تحميان من المتحورة دلتا".

وفي سياق متصل، دعا خبراء صحة وعلماء فيروسات أوروبيون إلى توخي الحذر لتجنب موجة جديدة من فيروس كورونا المسجد (كوفيد 19) في الدول الأوروبية، وبشكل خاص مع تصاعد عدد الإصابات بالمتحور الهندي منه (دلتا).
وأجمعوا على أن مصادر القلق تأتي من طريقة تنظيم مباريات كأس الأمم الأوروبية، وتزايد عدد الأشخاص الذين ينتقلون من بلد إلى آخر لتشجيع فرقهم، بالإضافة إلى اقتراب موعد الإجازات الصيفية وفتح الحدود.

ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية عن مدير القسم الأوروبي في منظمة الصحة العالمية هانس كليج، توقعه حدوث موجة إضافية في أوروبا ما لم تتوخ الحكومات الحذر الشديد.
فيما قال المتحدث باسم المركز الوطني لإدارة الأزمات في بلجيكا إيف فان لاتيم إن هناك اختلافًا في الوضع الحالي عما كان عليه الحال الصيف الماضي.
ووصف فان لاتيم، بـ"المفهومة والواقعية" المخاوف من حدوث موجة جديدة خاصة مع تقدم متحور دلتا، ولكن هناك أيضًا اللقاحات التي تتسارع وتشكل كابحًا فعالًا في وجه المتحور الجديد، حسب كلامه، لكن المتحدث حرص، في الوقت نفسه، على انتقاد طريقة تنظيم المباريات والسماح لعدد كبير من المشجعين بحضورها والتنقل بين بلد وآخر.
ودعا إلى تقليص عدد المشجعين في الملاعب، وتسريع إعطاء الجرعة الثانية من اللقاحات والتفكير بجرعات الدعم الإضافية في وقت لاحق.

جدير بالذكر أنه قد دخلت معظم بلدان القارة الإفريقية موجة ثالثة من وباء كورونا، لاسيما بعد انتشار سلالة “دلتا” بشكل كبير فيها، الأمر الذى يعد كارثة صحية فى ظل نقص اللقاحات المضادة لفيروس كورونا وضغط حاد على المستشفيات المنهكة، وتطعيم 1.1% فقط من سكانها البالغ عددهم 1.3 مليار شخص بشكل كامل واستنفاد الإمدادات الطبية وإنهاك الأطباء جسديًا وعقليًا، فضلًا عن اضطرار المستشفيات في بعض الحالات لرفض استقبال المرضى بسبب نقص الأسرّة والأكسجين.

ورونا المستجد سريعة كوفيد اللقاح دلتا الهند

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وائل لطفي

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