العراق والاتحاد الأوروبى يبحثان آفاق التعاون وسبل تعزيز العلاقات الثنائية

بحث وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الخميس، مع رئيس لجنة العلاقات في البرلمان الأوروبي، سبل تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الشراكة بين العراق والاتحاد الأوروبي.

وأفادت وزارة الخارجيةـ في بيان لهاـ بأن "وزير الخارجية فؤاد حسين استقبل بمقر إقامته في بروكسل، رئيس لجنة العلاقات مع العراق في البرلمان الأوروبي النائب الإسباني الاشتراكي دومينز رويز ديفيزا، والوفد المرافق له، وجرى خلال اللقاء مناقشة آفاق التعاون بين الجانبين وسبل تطوير العلاقات الثنائية والتعاون الشراكة بين العراق والاتحاد الأوروبي".

وأشار البيان إلى أن وزير الخارجية العراقي قدم إيجازًا بآخر التطورات السياسية في العراق والمنطقة، لا سيما موضوع إجراء الانتخابات البرلمانية وما تمثله من أهمية كبرى لتعزيز العملية السياسية في العراق، مشيدًا في الوقت ذاته بـ"قرار الاتحاد الأوروبي المشاركة في مراقبة الانتخابات القادمة في العراق".

وأضاف أن فؤاد حسين شدد- خلال هذا اللقاء الذي يأتي في إطار زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والوفد المرافق له للعاصمة البلجيكية بروكسل- على ضرورة استمرار الدعم الأوروبي للعراق في كافة المجالات.

من جانبه، وجه النائب ديفيزا، الشكر لوزير الخارجية العراقي على حسن استقباله في مقر إقامته في بروكسل، مؤكدًا استمرار العمل والتعاون بين الجانبين، خاصة أن العراق يعد شريكا سياسيا واقتصاديا وأمنيا مهما للاتحاد الأوروبي.

وأشاد النائب ديفيزا بـ"انتهاج الحكومة العراقية سياسة متوازنة تبتعد عن التكتلات وسعيها الدائم للانفتاح على جميع دول المنطقة، معربًا في الوقت نفسه عن سعادته بنجاح زيارة قداسة البابا للعراق وما بعثته من رسائل إيجابية لكل العالم".

وأكد دعمه الشخصي لإنجاح الانتخابات القادمة في العراق، معربًا عن رغبته لزيارة العراق ضمن الفريق الأوروبي لمراقبة الانتخابات العراقية القادمة.