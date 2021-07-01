الخميس 01 يوليو 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

القبض على المتهم بقتل طفلته بسيخ حديدي في مدينة نقادة بقنا

ضبط المتهم
ضبط المتهم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا من إلقاء القبض على المتهم بقتل طفلته، في قرية الخطارة التابعة لمركز نقادة جنوبي محافظة قنا، فيما أخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات اللازمة مع المتهم.

وكان اللواء محمد أبوالمجد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد ياسر، مدير إدارة المباحث الجنائية بمديرية أمن قنا، يفيد العثور على جثة، "دينا. م. ع" 15 عامًا، غارقة في دمائها داخل منزل والدها بقرية الخطارة التابعة لمركز نقادة جنوبي محافظة قنا.

وكشفت التحريات الأولية لرجال المباحث الجنائية، عقب معاينة الجثة داخل المنزل، عن أن الطفلة لقيت مصرعها على يد والدها، على إثر قيامه بالاعتداء عليها بسيخ حديدي.

وقال مصدر أمني بمديرية أمن محافظة قنا: إن والد المجني عليها وزوجته قاما بالاعتداء على الطفلة بسيخ حديدي حتى لقيت مصرعها على الفور، وذلك بسبب المشكلات التي كانت تحدث داخل المنزل بين الفتاة وزوجة والدها.

وأضاف أن والد الفتاة كان متزوجًا من والدة المجني عليها، إلا أنهم انفصلوا فتزوج الأب من سيدة آخرى، وعاشت معهم الطفلة، حتى بدأت تندلع العديد من المشكلات، فقرر الأب وزوجته التخلص من الطفلة وتغسيلها ودفنها إلا أن أجهزة الأمن كشفت حيلتهم.

فيما ضبطت أجهزة الأمن بمحافظة قنا المتهم، وحررت المحضر اللازم، فيما أخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات اللازمة، والتي كلفت وحدة المباحث الجنائية بمديرية أمن قنا بالتحري حول الواقعة وسماع أقوال شهود العيان ووالدة المجني عليها.

ضبط قرية مديرية أمن دينا مدير طفل مصرع الداخلية وزير

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وائل لطفي

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