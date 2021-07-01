الخميس 01 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

اقتصادية قناة السويس : تفريغ 930 سيارة بميناء غرب بورسعيد

«اقتصادية قناة السويس»: تفريغ 930 سيارة بميناء غرب بورسعيد

ميناء غرب بورسعيد
ميناء غرب بورسعيد

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في بيان صادر اليوم، عن أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة AH SHIN وجنسيتها بنمية، ويبلغ طولها 199 مترا بغاطس 9.6 متر، وذلك لتفريغ 930 سيارة بالميناء.

وذكر البيان أن موانئ  بورسعيد سجلت دخول وخروج 29 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات، وخروج 3 سفن، ومتواجد على الأرصفة 5 سفن، ومن المنتظر وصول 6 سفن. 

وشهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين حاويات ومتواجد علي الأرصفة سفينتين ومن  المنتظر دخول 3 سفن. 

كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة وخروج سفينة ومتواجد على الأرصفة سفينتين ومن المنتظر دخول سفينة.

ويجرى التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات التفريغ  على الأرصفة.

وكانت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس قد أعلنت أمس، أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة  AHMET TELLI وجنسيتها تركي، ويبلغ طولها 114 متراً بغاطس 6 أمتار، وذلك لشحن 5300 طن صودا كاوية من الميناء.

اقتصادية قناة السويس غرب سيارة

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