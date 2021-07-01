«الوزير»: توجيهات رئاسية بعدم الإضرار بمصلحة أى مواطن عند تنفيذ المشروعات

تفقد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أعمال صيانة ورفع كفاءة طبقات الرصف من تقاطع محور 26 يوليو حتى تقاطع "إسكندرية الزراعي" بطول 15 كم، كما اطلع على الخطة الخاصة بتطوير طريق "القاهرة- الإسكندرية" الزراعى بعد انتهاء التصميمات ووجه بالبدء الفوري في تنفيذها.

أيضا، تفقد الفريق مهندس كامل الوزير أعمال تنفيذ المسافة من طريق القاهرة- إسكندرية الزراعي حتى نفق سعدالدين الشاذلي، حيث التقى خلال جولته عددا من المواطنين وطمأنهم أن هناك توجيهات من القيادة السياسية بعدم الإضرار بمصلحة أي مواطن عند تنفيذ أي مشروع قومي، مشيرا إلى أن كل مواطن سيأخذ حقه وفقا للقانون ولن يضار أي مواطن.

بعدها تفقد وزير النقل كوبري مسطرد الذي بلغت نسبة تنفيذه 85%، حيث يتم إنشاء كوبري جديد بالكامل شمالا وجنوبا إلى جانب الكوبري الحالي، بالإضافة إلى عدد من المطالع والمنازل لخدمة حركة تنقل المواطنين المسافرين إلى الإسماعيلية عبر طريق مُسطرد- بلبيس الإسماعيلية الزراعي، أو المتجهين إلى مُسطرد عبر نفس الطريق، ثم تفقد كوبري المرج الذي بلغت نسبة تنفيذه 95%، ويبلغ طوله 1500 متر وعرضه 14 مترا، بواقع 3 حارات مرورية، وسيخدم الحركة المرورية القادمة من مؤسسة الزكاة وحتى مُسطرد، كما يتضمن 4 مطالع ومنازل لسهولة الحركة المرورية التبادلية مع الطريق الدائري وشارع المرج، وسيمر الكوبري أعلى محطة صرف المرج ومحطة مترو أنفاق المرج وموقف الأقاليم بالمرج.

ووجه الوزير بسرعة البدء في محور المرج الذي يتم تنفيذه بناء على توجيهات القيادة السياسية بإنشاء محاور مرورية في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية لتسهيل وصول المواطنين للطريق الدائري، كما تم متابعة كوبري تقاطع مؤسسة الزكاة مع الدائري، حيث تم نهو الأعمال بالكامل بنسبة100% بالمطالع والمنازل، أيضا خطة ربط الطريق الدائري بمحور الطوارئ، حيث تم الانتهاء من الكوبري أعلى محور الطوارئ وجار تنفيذ المنازل والمطالع بعد إنهاء الإزالات المتعارضة، لعمل ربط حر بين المحور والدائري لخدمة أهالي جسر السويس ومدينة السلام، ثم متابعة أعمال تنفيذ كوبري السلام بمنطقة موقف العاشر، والذي بلغت نسبة تنفيذه 95% بطول 1300 متر وعرض 30 مترا، ويتم تنفيذه باستخدام الكمرات سابقة الصب وسابقة الإجهاد، والذي سيسهم في القضاء على الاختناقات المرورية بنفق السلام، وتتسبب في عرقلة الحركة المرورية، بحيث يكون هذا النفق في اتجاه واحد من المرج فى اتجاه القاهرة الجديدة، ويتم استخدام الكوبري للقادم من القاهرة الجديدة للدخول إلى منطقة المرج.

كما تابع الوزير الأعمال الجارية للانتهاء من إنشاء طريق داعم في المسافة من السلام حتى نفق سعد الدين الشاذلي بواقع 3 حارات إضافية بكل اتجاه، وتوسعة جميع الكباري في هذه المسافة، وكان قد تم الانتهاء من أعمال إنشاء كوبري أعلى نفق سعد الدين الشاذلي.

ووجه الوزير بسرعة صيانة الدورانات للخلف في منطقة سعد الدين الشاذلي وتوسعة وتطوير مداخل طريق الإسماعيلية من الطريق الدائري، كما شدد الوزير على ضرورة الانتهاء من الدراسة المتكاملة الخاصة بالاستغلال الأمثل لكافة المساحات الموجودة أسفل الكباري وخاصة أسفل الطريق الدائري، ووجه الوزير باستمرار أعمال إزالة المخلفات وأعمال النظافة على مدار الساعة وتنفيذ كافة الأعمال وفقاً لقياسات الجودة العالية والاهتمام بأعمال النيوجرسي واللوحات الإرشادية وسرعة الانتهاء من خطة إضاءة الطريق.

وخلال الجولة، أكد وزير النقل أنه بعد الانتهاء من أعمال التطوير والتوسعة سيصبح الطريق 7 حارات بكل اتجاه، عدا كوبري المنيب فسيصبح 8 حارات بكل اتجاه، مشيراً إلى أننا نسابق الزمن للانتهاء من هذا المشروع الهام، مضيفا أن أعمال التطوير والتوسعة والصيانة الشاملة التي يتم تنفيذها ستسهم في رفع مستوى الخدمة لمستخدمي الطريق، واستيعاب أحجام المرور الكبيرة المتدفقة عليه على مدار اليوم، بالإضافة إلى تقليل زمن الرحلة لمستخدمي الطريق، وتقليل استهلاك الطاقة للمركبات، فضلا عن الحد من الآثار البيئية السلبية، لافتاً في هذا الصدد إلى أنه يتم إجراء تطوير فوري لكل منطقة يتم الانتهاء من نقل المرافق بها أو إزالة العقارات الواقعة في نطاق التطوير.