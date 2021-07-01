الخميس 01 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

عرض الموسم الثالث من مسلسل «أبوالعروسة» ديسمبر المقبل

مسلسل ابو العروسة
مسلسل ابو العروسة

أوشك المؤلف هاني كمال على الانتهاء من كتابة سيناريو الجزء الثالث من مسلسل «أبو العروسة»  والذي حقق نجاحًا كبيرًا في موسم الأوف سيزون بجزأيه الأول والثاني. 

وأسندت الجهة المنتجة لمسلسل «أبو العروسة» إخراج العمل للمؤلف هاني كمال، وذلك بعد اعتذار المخرج كمال منصور عن استكمال الجزء الثالث رغم موافقة جميع أبطاله على المشاركة في الجزء الثالث من المسلسل دون أي اعتذارات. 

وعلمت «الدستور» أن المشكلة التي نشبت خلال الفترة الماضية بين المخرج كمال منصور والشركة المنتجة لمسلسل «أبو العروسة» حول مستحقاته المالية كانت سببا في اعتذاره عن إخراج الجزء الثالث. 

في سياق متصل قررت الشركة المنتجة للجزء الثالث من مسلسل أبو العروسة عرض المسلسل في شهر ديسمبر المقبل عبر شاشة إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. 

تفاصيل الجزء الثالث من مسلسل أبو العروسة

ومن المقرر بدء التصوير خلال شهرين بعد انتهاء ارتباطات الفنانين الحالية وانتهاء تحضيرات العمل  وقرر مؤلف العمل الخروج من مأزق تكرار الأحداث وابتكر خطوطا جديدة ومشكلات تقع فيها العائلة التي يقدمها رجب وبدر وأبنائهم من أجل عمل جزء جديدة وهو ما رحب به الجميع.

وكان الجزء الأول والثاني من مسلسل أبوالعروسة حققا نجاحًا كبيرًا أثناء عرضهما خلال السنوات القليلة الماضية وقدم العمل ارتباطا اجتماعيا مع الجمهور، بعد أن عرض العمل عبر قنوات دي إم سي خلال الموسمين.

- أحداث الجزأين الأول والثاني

ودارت أحداث الجزء الأول والثاني من المسلسل حول المشكلات داخل الأسرة المصرية بين الآباء والأبناء، نظرًا لاختلاف الأجيال والتطور الكبير الذي طرأ على المجتمع، ويركز المسلسل على الطبقة الوسطى والتحولات التي أصابتها، وشخصية الموظف المصري وكيف تغيّرت في الفترة الأخيرة.

وشارك في بطولة مسلسل "أبو العروسة" الذي ينتمي لنوعية الـ60 حلقة كل من سيد رجب وسوسن بدر  ورانيا فريد شوقي ونرمين الفقي ومدحت صالح وميدو عادل ومحمود حجازي وكارولين عزمي وعدد كبير من النجوم، وإخراج كمال منصور.

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