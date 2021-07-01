ويليام وهاري يملأن حديقة قصر كنسينجتون بأزهار ديانا المفضلة

ستون عامًا مرت على ميلاد الأميرة ديانا، قبل أن تفارق الحياة في الثلاثنيات من عمرها، واليوم في ذكرى ميلادها، قرر الأخوان هاري ووليام الاحتفال بالأميرة الأم على طريقتهم الخاصة، بتصميم تمثال لها ووضع في حديقة القصر، أكثر الأماكن هدوءًا بعيدًا عن لندن الصاخبة، خاصة أن Sunken Garden في قصر Kensington واحدة من الأماكن المفضلة للأميرة ديانا، وكثيرًا ما قضت أوقات التأمل فيها.

كانت الأميرة ديانا تقف عند هذا المكان في كل يوم وهي عائدة من جولتها الصباحية في المشي، وتقيم حديثًا مع البستاني تثني فيه عليه طريقته في تقليم الأزهار، لذلك ليس هناك مكان مناسب أنسب منه يمكن أن يكشف النقاب عن التمثال الوحيد الذي تم إعداده لتكريم الملكة في عيد ميلادها الستين.

ما قصة تمثال الأميرة ديانا؟

التمثال صممه النحات إيان رانك برودلي، الذي سيوفر من خلاله ذكرى دائمة للأميرة ديانا، التي انتهت حياتها في حادث سيارة في باريس منذ 24 عامًا تقريبًا، وعمل ابناها الأميران ويليام وهاري عن كثب مع الفريق في قصر كنسينجتون لإعادة تصميم الحديقة، وملئها بأزهار معطرة رائعة تحبها أمهما المحبوبة.

زهور تحبها “ديانا”

تمت زراعة أكثر الزهور التى تحبها الأميرة ديانا، تكريما لها فى عيد ميلادها، حيث تم زراعة حوالي 4000 زهرة ، عبارة عن 50 نوعًا مختلفًا من لازهور، وفيها 100 من زهور ديانا المفضلة Forget-me-nots و 300 من زهور التوليب وأكثر من 500 خزامي، بحسب صحيفة الـ"ديلي ميل" البريطانية.

كما تتضمن الحديقة، على أكثر من 200 وردة و 100 زهرة داليا و 50 بازلاء حلوة، وتم وضع أكثر من 400 متر من العشب لإكمال جمال الحديقة، كما تم تصميم تخطيط وللغرس بواسطة مصمم الحدائق Pip Morrison، بالتعاون مع فريق الحدائق والعقارات في القصور الملكية التاريخية الخيرية.

متى بدأ العمل بتزين الحديقة؟

بدأ العمل في أكتوبر 2019 ومنذ ذلك الحين أمضى خمسة من البساتينين حوالي 1000 ساعة في الزراعة، للانتهاء من زراعتها وتزينها لتكون جاهزة عند ذكرى عيد ميلاد الأميرة ديانا.

ستتم مشاهدة حديقة وتمثال ديانا مجانًا خلال ساعات عمل القصر اعتبارًا من اليوم، وعرضها للجمهور عند إزاحة الستار عنهما اليوم، من المقرر، حضور كل من الأميرين ويليام وهاري ومجموعة صغيرة من أقرب عائلة ديانا.

ذلك لأنه تم التخطيط له في الأصل كاحتفال كبير للاحتفال بحياتها قد تم تصنيفه الآن على أنه "حدث خاص" ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى العلاقات السيئة بين الأخوين وتصميم هاري على السيطرة على التغطية الإعلامية، وفقًا لـ"ديلي ميل".