وكالة الأدوية الأوروبية: جرعتان من لقاح كورونا تحميان من سلالة «دلتا» المتحورة

أعلنت وكالة الأدوية الأوروبية، أن جرعتين من لقاح كورونا المستجد، تحميان من سلالة دلتا المتحورة على الأرجح.

وأضاف الوكالة الأوروبية، انها تقيم حاليا فعالية لقاح "كيورفاك" الألماني ضد فيروس كورونا، مضيفة الي انه لا مخاوف من تطعيم النساء الحوامل بلقاحات كورونا.

أكدت الوكالة أن هناك "أسسا علمية جيدة" تشير إلى أن الخلط بين لقاحات فيروس كورونا "آمن وفعال".

- الخلط بين اللقاحات آمن وفعال

ووفقاً لموقع بوليتيكو، قالت كالة الأدوية الأوروبية، خلال الأسابيع الماضية، أن الخلط بين لقاحات كورونا آمن وفعال، موضحة أن سبب الأمان والفعالية هو أن "جميع اللقاحات المعتمدة تعمل بطريقة مماثلة وذلك عن طريق تحفيز الاستجابة المناعية للبروتين الموجود في كوفيد-19"، وأن "البيانات المبكرة من إسبانيا وألمانيا، تشير إلى استجابة مناعية مرضية ولا توجد مخاوف تتعلق بالسلامة".

يذكر أن إسبانيا وألمانيا وفرنسا بين الدول التي اختارت تقديم لقاح يعتمد على تقنية RNA لاستخدام لقاحي "فايزر" و"موديرنا" كجرعة ثانية للأشخاص الأصغر سنا الذين تلقوا الجرعة الأولى من "أسترازينيكا".

كما يتم إجراء تجارب مماثلة في المملكة المتحدة، حيث يتم المزج بين لقاحات كوفيد-19، وأظهرت النتائج الأولية أن التفاعلات الخفيفة مثل الصداع والأعراض الشبيهة بالإنفلونزا أكثر شيوعا عند الخلط بين اللقاحات.

وقالت الوكالة إنها تنتظر نتيجة هذه التجارب الجارية على أن تتم مراجعة البيانات عندما تصبح متاحة، مضيفة: "حاليا لا يمكن تقديم توصيات نهائية بشأن استخدام لقاحات مختلطة".

- تقييم لقاحات سبوتنك وكورفاك ونورفاكس وسينوفا

وقالت وكالة الأدوية الأوروبية، إنها تقوم بتقييم لقاحات سبوتنك وكورفاك ونورفاكس وسينوفا تمهيدا لترخيصها، مضيفة أن خلط جرعات اللقاحات واعد لكن لا نتائج نهائية حتى الآن.

تصريحات الوكالة الأوروبية تأتي بعد يوم من إعلان الحكومة الروسية، أن انطباعا إيجابيا لدى وكالة الأدوية الأوروبية بشأن لقاح “سبوتنيك في”، وتوقعت أن تقر وكالة الأدوية الأوروبية لقاح "سبوتنك في" خلال شهرين.